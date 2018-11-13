مقتل إسرائيلي وجرح إسرائيلية في مدينة عسقلان بصاروخ أطلق من غزة

القدس — سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأن "رجل في الأربعين من عمره قتل، فيما أصيبت سيدة أخرى بجروح بالغة الخطورة إثر تعرض مدينة عسقلان للقصف من داخل قطاع غزة".
وتأتي هذه التطورات عقب الاشتباك المسلح بين قوة من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" والجيش الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث أدى الاشتباك إلى مقتل سبعة من كتائب القسام وضابط في الجيش الإسرائيلي.
وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، الإثنين.
وأعلنت "الغرفة المشتركة" (الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.
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