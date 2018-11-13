كتائب القسام: الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية في حالة تشاور جدي لتوسيع دائرة النار

غزة — سبوتنيك. وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر تويتر: "‏الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في حالة تشاور جدي لتوسيع دائرة النار، عسقلان البداية ونحو مليون صهيوني سيكونون بانتظار الدخول في دائرة صواريخنا إذا كان قرار العدو هو التمادي في العدوان".

© REUTERS / AHMED ZAKOT إعلام: إطلاق أكثر من 400 قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية

وتأتي هذه التطورات عقب الاشتباك المسلح بين قوة من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" والجيش الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث أدى الاشتباك إلى مقتل سبعة من كتائب القسام وضابط في الجيش الإسرائيلي.

وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، الإثنين.

وأعلنت "الغرفة المشتركة" (الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية)، في وقت سابق، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.