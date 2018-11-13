دول الخليج العربية تنهي الجدل حول شرعية الأسد

رأت صحيفة روسية أن دول الخليج العربية لم تعد تضع شرعية الحكومة السورية موضع الشك.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن دولة الإمارات العربية تتباحث مع السلطات السورية بشأن استئناف عمل سفارتها في الجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أنه يُعتقد أن أبوظبي تجري هذه المباحثات بمعرفة السلطات السعودية.

وغادرت البعثة الدبلوماسية الإماراتية سوريا في فبراير/شباط 2012، حينما قرر مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطع العلاقات مع سوريا.

© AP Photo / مجلس التعاون الخليجي

وقالت الصحيفة إن السفير الروسي ألكسندر أكسينيونوك أكد لها وجود المباحثات المتعلقة باستئناف عمل السفارة الإماراتية في سوريا، وربط ذلك بعودة سوريا إلى العالم العربي.

ورأى السفير أكسينيونوك أن لقاء وزيري الخارجية السوري والبحريني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أتى في إطار التحضير لإعادة العلاقات السورية السعودية إلى طبيعتها.

وذكرت الصحيفة نقلا عن السفير أكسينيونوك أنه إذا كان القصد استئناف العلاقات الدبلوماسية فإن ذلك يعني إقرارا بشرعية الحكومة السورية.