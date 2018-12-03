البحرين مهتمة بشراء السيارات الروسية "كورتيج"

أعلن مصدر لوكالة "سبوتينك" أن البحرين أبدت اهتمامها بشراء سيارات روسية من مشروع "كورتيج"، التي تنتج في روسيا تحت العلامة التجارية "أوروس".

ويستخدم ليموزين "أوروس" فلاديمير بوتين. وقدمت السيارة لأول مرة في حفل تنصيب رئيس الدولة.

© Sputnik . Russian Presidential Press Office/Sergei Savostianov/Pool "كورتيج" تنال إعجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين(فيديو)

وأظهر بوتين مزايا سيارته الليموزين للزملاء الأجانب. وعرض الرئيس الروسي السيارة أمام ولي عهد أبو ظبي محمد آل نهيان بعد المحادثات في الكرملين، وكذلك قيم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت السيارة خلال زيارته لسوتشي. وأبدى اهتمامه بها، وفقًا للمصدر.

وقال المصدر: "بعد ذلك بدأت دول مختلفة تبدي اهتمامها في شراء سيارة ليموزين. البحرين من بين هذه الدول. لكن حتى الآن لم يبدأ الإنتاج الضخم لهذه السيارة، لا يوجد سوى عدد قليل منها. وفي المستقبل سيكون ذلك ممكنا".

وكان بوتين قد أخبر الصحفيين، في وقت سابق، أنه يعتبر أن أوروس من مشروع "كورتيج" مريحة للغاية ومجمعة بشكل جيد.

يشمل مشروع "كورتيج"- ليموزين وسيدان وميني فان

في مشروع "Cortege" — ليموزين، سيدان، ميني فان و SUV (سيارة رياضية) يبدأ سعرها من عشرة ملايين روبل، ومن المتوقع أن تكون متاحة للبيع في بداية عام 2019.

وقال رئيس وزارة الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إن صادرات السيارات يمكن أن تبدأ في 2020-2021.