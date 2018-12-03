حقيقة وفاة الملياردير السعودي الوليد بن طلال

زعمت بعض التقارير الإلكترونية، أن هناك بيان للديوان الملكي السعودي أعلن فيه وفاة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، في أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ 63 عاما.

كما نشرت صفحة مزيفة تدعى "سبق نيوز"، منتحلة اللوغو والتصميم الخاص بصحيفة "سبق" السعودية، بيانا مزعوما نسبته إلى الديوان الملكي السعودي، بشأن وفاة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

ونفى سعوديون هذه الشائعات، مؤكدين أن مغردين ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي، تابعين لدولة قطر، وجماعة "أنصار الله" في اليمن، روجوا لها، وأن هذا الخبر عار تماما عن الصحة. فيما قال الصحفي السعودي عبد الله البرقاوي إن هذا الخبر "مثال على المعاناة المتكررة من الشائعات والأخبار المزورة".

مثال على المعاناة المتكررة من الشائعات والأخبار المزورة 😅 pic.twitter.com/mrYjAWusJV — عبدالله البرقاوي (@albargawy) December 2, 2018

واعتبر السعوديون الخبر عبارة عن فرقعات إعلامية لا أساس لها من الصحة تهدف لحرف الأضواء عن الهزائم التي لحقت بأعداء المملكة والحملة التي استهدفتها الفترة الماضية.

للتوضيح..

خبر وفاة الأمير #الوليد_بن_خالد_بن_طلال

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غير صحيح.. — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) December 2, 2017

يذكر أن الوليد بن طلال يعتبر من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، وكانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

وأطلقت السلطات السعودية سراح معظم محتجزي فندق الريتز كارلتون، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.