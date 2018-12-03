بعد عودته للمملكة... فيديو يجمع شقيق الملك سلمان مع بن نايف ومتعب

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للأمير محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز، وكذلك الأمير متعب بن عبد الله قائد الحرس السعودي السابق الذي أعفاه الملك سلمان من منصبه، وأيضا الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، وهم يؤدون العرضة السعودية في حفل زفاف لأحد الأمراء.
وقال مغردون سعوديون إن حفل الزفاف كان للأمير عبد الله بن فيصل، حفيد الملك عبد الله على الأميرة لطيفة بنت خالد بن عبد الله.
رعاك الله— أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) ٣ ديسمبر ٢٠١٨
الأمير #محمد_بن_نايف مساء أمس
محبة الناس له غير مستغربة عن شعب الوفاء
وهذا ما تعودناه من اخلاص ومحبة الشعب السعودي لقيادته منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الى الى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان pic.twitter.com/UaPsf90AvT
يا مرحبا يا حي شوفك وطاريك 💚💚— 🇸🇦Al3bdullh (@Al3bdullhF) ٢ ديسمبر ٢٠١٨
ابو فيصل في زواج الامير عبدالله بن فيصل
#محمد_بن_نايف pic.twitter.com/vWBi0VCEeb
ولم يظهر الأمير محمد بن نايف منذ فترة طويلة منذ نهاية سبتمبر / أيلول الماضي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي — وقتها — صورة له، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني.
#محمد_بن_نايف صوره تجمع سمو سيدي والامير متعب هذا مساء حفظهم الله pic.twitter.com/Kmu9ivsucy— مواطن بمقام رجل امن (@ehmad43) ٢ ديسمبر ٢٠١٨
يا عل عيني ما تبكيك— أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨
صوره حديثه لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله ورعاه
المصدر موضح في الصورة pic.twitter.com/NDw2TcuybT
ومنذ إعفائه يظهر الأمير، البالغ من العمر 60 عاما، في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، لينفي بذلك صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.
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