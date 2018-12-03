بعد عودته للمملكة... فيديو يجمع شقيق الملك سلمان مع بن نايف ومتعب

ظهر الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق وعمه الأمير أحمد بن عبد العزيز برفقة مجموعة كبيرة من أمراء الأسرة المالكة في الممكلة العربية السعودية، أمس الأحد.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للأمير محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز، وكذلك الأمير متعب بن عبد الله قائد الحرس السعودي السابق الذي أعفاه الملك سلمان من منصبه، وأيضا الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، وهم يؤدون العرضة السعودية في حفل زفاف لأحد الأمراء.

وقال مغردون سعوديون إن حفل الزفاف كان للأمير عبد الله بن فيصل، حفيد الملك عبد الله على الأميرة لطيفة بنت خالد بن عبد الله.

رعاك الله

الأمير #محمد_بن_نايف مساء أمس

محبة الناس له غير مستغربة عن شعب الوفاء

وهذا ما تعودناه من اخلاص ومحبة الشعب السعودي لقيادته منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الى الى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان pic.twitter.com/UaPsf90AvT — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) ٣ ديسمبر ٢٠١٨

واحتفى مجموعة من الأمراء بحضور الأمير أحمد، بالتقاطهم صورا تذكارية معه، فيما شهد الحفل حضور غالبية أبناء الملك عبد الله.

وفي صورة أخرى ظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى جانب الأمير عبد الرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، وأبنائه.



يا مرحبا يا حي شوفك وطاريك 💚💚



ابو فيصل في زواج الامير عبدالله بن فيصل



#محمد_بن_نايف pic.twitter.com/vWBi0VCEeb — 🇸🇦Al3bdullh (@Al3bdullhF) ٢ ديسمبر ٢٠١٨

ولم يظهر الأمير محمد بن نايف منذ فترة طويلة منذ نهاية سبتمبر / أيلول الماضي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي — وقتها — صورة له، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيدها الوطني.

#محمد_بن_نايف صوره تجمع سمو سيدي والامير متعب هذا مساء حفظهم الله pic.twitter.com/Kmu9ivsucy — مواطن بمقام رجل امن (@ehmad43) ٢ ديسمبر ٢٠١٨

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما التقطها أحد المقربين له، ولم يتم التأكد من صحة الصورة، وظهر خلالها الأمير مبتسما وبجانبه طفلتان يبدو أنهما حفيدتاه.



يا عل عيني ما تبكيك



صوره حديثه لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله ورعاه



المصدر موضح في الصورة pic.twitter.com/NDw2TcuybT — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

وأعفا الملك سلمان بن عبد العزيز ، منتصف العام الماضي، ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف ، من مناصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأشبه بحكومة مصغرة، مسندا ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان، ووزارة الداخلية لابن أخيه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

ومنذ إعفائه يظهر الأمير، البالغ من العمر 60 عاما، في مناسبات العائلة بين فترة وأخرى، لينفي بذلك صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية عقب إعفائه من مناصبه.