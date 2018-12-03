الرئاسة الروسية تعلق على "اغتيال خاشقجي" ومصافحة بوتين وابن سلمان

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الكرملين وصف لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة العشرين بأنه بناء ومفيد.

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موسكو — سبوتنيك . وأعلن بيسكوف أن موسكو تلاحظ استعداد الرياض للمشاركة في التحقيق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي لديه علاقته بالسعودية… ونحن نلاحظ استعداد السعوديين للتحقيق".

وقال متحدث الكرملين ردا على سؤال عن العلاقات بين بوتين وولي العهد السعودي والمصافحة بينهما في قمة العشرين: "العلاقات الشخصية الجيدة أساس التعاون الثنائي الفعال".

وأضاف أن روسيا مهتمة أيضا بمواصلة العلاقات مع أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك وأن بوتين والأمير محمد بحثا هذا الأمر خلال اجتماعهما.

© REUTERS / Reuters TV Summit Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين

واستضافت الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20، في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ليلة الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الاثنين، وتأتي زيارته ضمن جولته الخارجية الواسعة التي يقوم بها منذ أواخر الشهر الماضي.

وهذه الجولة هي الأولى لبن سلمان إلى خارج المملكة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في حادث أثار أصداء دولية واسعة مصحوبة باتهامات وانتقادات للأمير محمد.