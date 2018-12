الرئاسة الروسية تعلق على "اغتيال خاشقجي" ومصافحة بوتين وابن سلمان

موسكو — سبوتنيك . وأعلن بيسكوف أن موسكو تلاحظ استعداد الرياض للمشاركة في التحقيق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي لديه علاقته بالسعودية… ونحن نلاحظ استعداد السعوديين للتحقيق".

وقال متحدث الكرملين ردا على سؤال عن العلاقات بين بوتين وولي العهد السعودي والمصافحة بينهما في قمة العشرين: "العلاقات الشخصية الجيدة أساس التعاون الثنائي الفعال".

وأضاف أن روسيا مهتمة أيضا بمواصلة العلاقات مع أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك وأن بوتين والأمير محمد بحثا هذا الأمر خلال اجتماعهما.

© REUTERS / Reuters TV Summit Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين