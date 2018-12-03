الإعدام لـ6 أشخاص والأشغال الشاقة لـ7 بتهمة التخابر مع إسرائيل

قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن "القضاء العسكري أصدر 13 حكمًا لمدانين بالتخابر مع الاحتلال بينهم 6 بالإعدام و7 بالأشغال الشاقة".

© REUTERS / SUHAIB SALEM "حماس" تستولي على أجهزة تجسس إسرائيلية في غزة

رام الله — سبوتنيك . وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنه تم إصدار أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة على عدد من المتعاونين مع إسرائيل، محذرة من مصير مشابه لمن يتعاون مع الاحتلال، بحسب تعبيرها.

وقال الناطق باسم الداخلية، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، إن "القضاء العسكري أصدر 13 حكماً لمدانين بالتخابر مع الاحتلال، بينهم 6 بالإعدام و7 بالأشغال الشاقة".

وأوضح بيان لاحق للوزارة أن مجموع الأحكام هو 14 حكما.

وقال البزم إن "هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه".