تعرف على الأدوية المحظور حملها عند السفر إلى دول الخليج

ونشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج قائمة الأدوية المحظورة، عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل (ديدركس — برويوكسين — موجادون — نترازبيام — الفاكمين حقن — الكيتامين حقن كفلار — ارجوتامين)، ومادة دكستر ميثورفان مثل (تويسلار — بلمولار — كوديفان — كودينالن)، وكذلك مادة كودايين مثــل (سومينال — فينبابينال — باركودايين — نوفاسى ممتد المفعول — برونكلاز — فينوباربيتال).
بالإضافة لجميع مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل (فالنيل — كالميبام — نيوريل — فاليم — ترانكسين كبسولات- لاكسوتنيل أقراص- إى إن أقراص — زانكس- كوداستين — كوديبرتت — كودافين شراب — سومادريل أقراص- توسيفان"كبسولات " كورفاس — ميجرانيل أقراص- كافرجون ليوس — ليبراكس أقراص — رينوتريل أقراص)، وجاءت القائمة كما يلي..
بعض الأمثلة للمواد والمستحضرات المدرجة بالجدول الأول
— Codeine — Dihydrocodeine
— ملاحظة صدر القرار الوزاري رقم 172لسنة2000 بايقاف تصنيع المستحضرات التي تحتوي على المواد السابقة فيما عدا الاقماع والمستحضرات للتصدير فقط.
2- المواد الاتية ومستحضراتها بأي نسبة:
— Amphebramon — Butorphanol (Stadol) — Ketamine (ketalar Vial)
— Ethyl morphine (Alphacamphine)
المستحضرات التي تحتوي على مادة HCL KETAMINE
KETAMINE 50mg/ml vial SIGMA TEC
KETAMINE HYDROCHLORIDE 50mg/ml vial T3A PHARMA
KEIRAN 50mg/ml vial PHARCO
KETAMAR 50mg/ml vial.10ml AMOUN
KETAMINE HYDROCLORIDE 50mg/ml vial USP. ROTEX MEDICA GMBH-GERMANY
KEIRAN 500mg/10ml vial PHARCO
KETAM 500mg/10ml vial EIPICO-EGYPT
CALYPSOL 500mg/10ml vial GODEON RICHTER-BUDAPEST-HUNGARY
3- المستحضرات التي تحتوي على أو اكثر من:
100 mg phenobarbitone (SOMINALETTA ELIXIR)
60 mg phenobarbitone sodium
وتستثنى الاقماع.
4- المستحضرات التي تحتوي على مادةDEXTROMETHORPHANE أو املاحها بكمية اكثر من 10ملليجرام في الجرعة الواحدة أو بتركيز اكثر من 2.,%في المستحضر الواحد مثل:
Trade name Manufacturer name
ADOL COLD caplets JULPHAR-UAE
RHINOREST DAY & NIGHT tab. SEDICO
RHINOTUS caps. OCTOBER PHARMA
5- مواد خام مثل:
— EPHEDRINE — PHENOBARBITONE —NOREPHEDRINE
— PSEUDOEPHEDRINE —ERGOMETRINE —ERGOTAMINE
6-جميع المستحضرات التى تحتوى على مادة ZOLPIDEM: واملاحها مثل:
المستحضرات التي تحتوي على مادةZOLPIDEM
ZOLPIDEM10MG TAB PHAROPHARM
ZODIUM 10MG TAB Hikma
STILNOX 10MG TAB AMRIYA
الجدول الثاني
يصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة.
تختم التذكرة بخاتم الصيدلية لعدم تكرار الصرف ولاتسحب ولاتسجل.
تحدد الكمية بحد أقصى صنفين فقط وعلاج لمدة شهر واحد.
تصرف30 علبة من كل صنف وبحد أقصى 300قرص لكل صيدلية.
بعض الامثلة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني:
1- جميع مشتقات البنزوديازيبينزBENZODIAZEPINES مثل:
المستحضرات التي تحتوي على مادة BROMAZEPAM
Trade name Manufacturer name
LEXOPAM 1.5 mg tab ARAB DRUG COMPANY.
CALMETANIL 1.5mg f.c.tab. MEPACO
BROPAM 1.5mg tab. EIPICO-EGYPT
LEXOTANIL 1.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND
CALMEPAM 1.5mg tab. GLAXO SMITHKLINE-EGYPT
CALMETANIL 3mg f.c.tab. MEPACO
BROPAM 3mg tab. EIPICO-EGYPT
LEXOTANIL 3mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND
CALMEPAM 3mg tab. GLAXO SMITHKLINE-EGYPT
LEXOTANIL 6 mg TAB. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND
NEO OPT 6mg tab. DR.BRAUN K —HERBERG
المستحضرات التي تحتوي على مادة CLONAZEPAM
Trade name Manufacturer name
SIGOTRYL 0.5mg tab. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
RIVOTRIL 0.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND
AMOTRIL 0.5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
APETRYL 0.5mg tab. MULTI-APEX
RONATRIL 0.5mg tab. HI-PHARM
SIGOTRYL 2mg tab. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
RIVOTRIL 2mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND
CLOPAM 2mg tab. EIPICO-EGYPT
AMOTRIL 2mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
APETRYL 2mg tab. MULTI-APEX
RONATRIL tab. 2 mg HI-PHARM
KLOZEPAM 2.5mg/ml oral drops SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
RIVOTRIL 2.5mg/ml oral drops.
(مدعم) F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND
المستحضرات التي تحتوي على مادة DIAZEPAM
Trade name Manufacturer name
NEURIL SYRUP MEMPHIS
STESOLID 0.4mg/ml susp. MINA PHARM
EPIVAL 2mg tab. EIPICO-EGYPT
NEURIL 2mg tab. MEMPHIS
VALPAM 2mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
VALPAM 2mg/5ml syrup AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
FARCOZEPAM 2mg tab. PHARCO
VALINIL 2mg tab. EL NILE.
FARCOZEPAM 5mg tab. PHARCO
EPIVAL 5mg tab. EIPICO-EGYPT
STESOLID 5mg supp. MINA PHARM
STESOLID 5mg/ml I.v/I.m amp. MINA PHARM
CALIUM 5 mg scored tab. ARAB DRUG COMPANY.
VALPAM 5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
VALINIL 5mg tab. EL NILE.
NEURIL 5mg tab. MEMPHIS
NEURIL 10mg/2ml amp. MEMPHIS
STESOLID 10mg supp. MINA PHARM
VALIUM 10mg/2ml amp. EIPICO-EGYPT
FARCOZEPAM 10mg/2ml amp. PHARCO
EPIVAL 10mg/2ml amp. EIPICO-EGYPT
EPIVAL 10mg tab. EIPICO-EGYPT
المستحضرات التي تحتوي على مادة TETRAZEPAM
Trade name Manufacturer name
TETHEXAL 50mg tab. MINA PHARM
MYOLOSTAN 50mg coated tab. GLOBAL NAPI
المستحضرات التي تحتوي على مادة ALPRAZOLAM
Trade name Manufacturer name
RESTOLAM 0.25mg tab. GLOBAL NAPI
ZOLAPAR 0.25mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.
ZOLAM 0.25mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
PRAZOLAM 0.25 mg tab. EVA PHARMA
XANAX 0.25mg tab. PFIZER-BELGIUM
XANAX 0.5 mg tab. PFIZER-BELGIUM
ZOLAM 0.5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
PRAZOLAM 0.5mg tab. EVA PHARMA
XANAX XR 0.5mg S.R.tab. PHARMACIA&UPJOHN-BELGIUM
ZOLAPAR 0.5mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.
RESTOLAM 0.5mg tab. GLOBAL NAPI
ALPRAZ 0.5mg tab. VACSERA
ZOLAPAR XR 0.5mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.
PRAZONEX 0.5mg tab. T3A PHARMA
RESTOLAM 1mg tab. GLOBAL NAPI
ALPRAX 1mg tabs. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
ALPRAX 1mg S.R. caps. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
ZOLAPAR XR 1mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.
XANAX 1 mg tab. PHARMACIA&UPJOHN-BELGIUM
ZOLAPAR 2mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.
OXAZEPAMالمستحضرات التي تحتوي على مادة
Trade name Manufacturer name
COMEDORMIR 10mg tab. MULTI-APEX
OXAZIN 10mg tab. EVA PHARMA
SEREPAX 15mg tab. MINA PHARM
المستحضرات التي تحتوي على مادة LORMETAZEPAM
Trade name Manufacturer name
LORAMET 1mg tab. MINA PHARM
المستحضرات التي تحتوي على مادة LORAZEPAM
Trade name Manufacturer name
ATIVAN 1 mg tab. WYETH-GERMANY
LORAZEPAM 1mg tab. MINA PHARM
APO-LORAZEPAM 2 mg TAB. APOTEX INC. CANADA
المستحضرات التي تحتوي على مادة MIDAZOLAM
Trade name Manufacturer name
DORLAM 5mg/ml amp. SEDICO
MIDAZOLAM 5mg/ml amp. HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH
DORMICUM 5mg/ml amp. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND
MIDATHETIC 5mg/ml amp. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.
DORMICUM 7.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND
المستحضرات التي تحتوي على مادة POTASSIUM CLORAZEPATE
Trade name Manufacturer name
TRANEXENE 5mg caps. EL NILE.
ZEPEXENE 5 mg caps. HI-PHARM
TRANXENE 10mg caps. GLOBAL NAPI
2-مستحضر COMIDAL L ومثيلاته.
3- المستحضرات التي تحتوي على مادة CARISOPRODOL:مثل
المستحضرات التي تحتوي على مادة CARISOPRODOL
MYORELAX CAP AMOUN
SOMADRIL COMPOUND TAB Mina Pharm
4- المستحضرات التي تحتوي على مادة NALBUPHEN:مثل
المستحضرات التي تحتوي على مادة NALBUPHINE
NALUFIN 20MG/ML AMP AMOUN
NUBAIN 20MG/ML AMP DU PONT(IMPORTED)
NALPAIN 20MG/ML AMP ALPHA CHEM
NALBUPHINE 20MG/ML AMP MEIVO
NALBUPHINE 20MG/ML AMP SERB LABOTATORY(IMPORTED)
5- المستحضرات التي تحتوي على مادة NEFOPAM:مثل
المستحضرات التي تحتوي على مادة NEFOPAM
ACUPAN 20MG/ML AMP EIPICO
NEFOPAM 20MG/ML AMP EIPICO
NOPAIN 20MG/ML AMP Medical Union Pharmaceuticals
NEFOPAM 30MG TAB EIPICO
NEFOPAM 30MG TAB MISR
ACUPAN 30MG TAB EIPICO
6-المستحضرات التي تحتوي على 10ملليجرام الى اكثر من 5ملليجرام DEXTROMETHORPHAN في الجرعة الواحدة:مثل
المستحضرات التي تحتوي على مادة DEXTROMETHORPHAN
Trade name Manufacturer name
OSINEX syp. PFIZER-EGYPT
PULMOLAR syrup MEMPHIS
RHINOTUS syrup OCTOBER PHARMA
INFLUENZA PACK sachet MISR
TUSSILAR-M 10mg/ml drops EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.
TUSSILAR 10mg tab. EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.
TUSSILAR COMPOUND syrup EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.
CODAPHEN-N syrup ALEXANDRIA
BRONCHOTEC syrup GLOBAL NAPI
CODIPHAN 10mg/5ml syrup. EL NILE.
7- جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة MEPROPAMATE أو أحد أملاحها مثل:
المستحضرات التي تحتوي على مادة MEPROBAMATE
MIGRANIL EL NILE
TRANQOUMON EIPICO
DOLO-PYRALGIN M ELKAHIRA
8- المستحضرات التي تحتوي على مادة ZOPICLONE: مثل
المستحضرات التي تحتوي على مادة ZOPICLONE
ZOPICLONE 7.5 MG TAB Eva pharma
HYPNOR 7.5 MG TAB AMOUN
IMOVANE 7.5 MG TAB AVENTIS
9 —جميع المستحضرات(بجميع أشكالها الصيدلية) التي تحتوي على مادة: TRAMADOL واملاحها مثل
المستحضرات التي تحتوي على مادة TRAMADOL HCL
Products Company
Trama
100 mg tab. Global Nabi
Contramal 50 cap
Contramal 150Tab.
Contramal 200 tab.
Contramal supp.,
Contramal drops
Sigma
Amadol 50 cap.
Amadol 100 SR cap.
Amadol Amp. Adwia
Tramal cap.
Tramal Amp.
Tramal drops
Tramal Supp. Mina Pharm
Tramax 50 mg cap.
Tramax Amp100MG/2ML Hi pharm
Tramundin 100 mg tab.
Tramundin 150 mg tab.
Tramundin 200 mg tab. Medical
Union
Pharmaceuticals
Ultradol amp 100MG/2ML
Ultradol 150 MG tab
Ultradol 100MG supp
Eva pharma
TRAMADOL 12 CAP.
TRAMADOL 3 AMP.
TRAMADOL REC. CAP October Pharma
Tamol 200 mg tab. Hikma
TRAMADOL AMP.100 mg/2ML tramadol 1gm/10ml oral drops Amyria
Tramacet F.c tab Delta
Tamol 100mg/ml
drops Marcyrl
tramadol 50 mg cap TRAMADOL AMP.100 mg/2ML memphis
rivadol 50 mg caps riva
tramadol 50 mg cap TRAMADOL 100MG CAPS TRADOL 100MG SUPP EIPICO
TRAMADOL AMP.100 mg/2ML ALEXANDRIA
10 — المستحضرات التي تحتوي على مادة BENZOHEXOL وأملاحها مثل:
المستحضرات التي تحتوي على مادة BENZOHEXOL OR TRIHEXYPHENIDYLE
PARKINOL 5MG TAB EL NILE
الجدول الثالث
— يصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة تصرف نماذجها من اتحاد نقابات المهن الطبية
— لا تسحب التذكرة —مستثناة من شرط الكمية
بعض الامثلة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث:
المستحضرات التي تحتوي على مادة CHLORDIAZEPOXIDE
Trade name Manufacturer name
LIBRAX sugar coated tab. EIPICO-EGYPT
COLOVERIN —A f. c.tab. CHEMIPHARMA
DIBREX sugar coated tab. HIKMA PHARMA
CLOXIDE caps. EVA PHARMA
EPIRAX tab. EIPICO-EGYPT
إدارة مراقبة المخدرات
ملخص الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960
— الجدول رقم (1) الجواهر المخدرة:
يصرف بموجب تذكرة مخدرات خاصة تصرف نماذجها من مديرية الشئون الصحية المختصة.
تحدد الكمية الموصوفة في التذكرة الواحدة بموجب الجدول الرابع الملحق بقانون المخدرات.
تحفظ التذكرة وتسحب وتقيد بدفتر المخدرات بالصيدلية.
ترسل الكشوف الخاصة بالوارد والمنصرف والمتبقي من المخدرات بالصيدلية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل عام إلى مديرية الشئون الصحية المختصة.
بعض الأمثلة لمستحضرات الجدول رقم (1):
المستحضرات التي تحتوي على مادةMORPHINE
Trade name Manufacturer name
MORPHINE SULPHATE 10 mg/ml injection B.P 2004 MISR
MORPHINE SULPHATE 20 mg/ml injection MISR
MST 30mg continus tab. MEDICAL UNION
MORPHINE SULPHATE CONTROLLED RELEASE 30 MG MEDICAL UNION
المستحضرات التي تحتوي على مادةAPOMORPHINE
Trade name Manufacturer name
UPRIMA 2mg sublingual tab. ABBOTT LABORATORIES USA
UPRIMA 3mg sublingual tab. ABBOTT LABORATORIES USA
المستحضرات التي تحتوي على مادةFENTANYL
Trade name Manufacturer name
FENTANYL 0.05 mg/ml Amp. JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM
FENTANYL 0.1mg/2ml amp. HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH
DUROGESIC 25mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM
DUROGESIC 50mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM
DUROGESIC 75mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM
DUROGESIC 100mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM
المستحضرات التي تحتوي على مادة METHYLPHENIDATE
RITALIN 30MG TAB
CONCERTA 18MG TAB JANSSEN-CILAG
CONCERTA 36MG TAB JANSSEN-CILAG
Pethidine amp.
Flunitrazepam.مادة ومستحضرات
العقوبات تتراوح من السجن إلى الحبس والغرامة المالية.
— الجدول رقم (2)المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرةجدول المخدرات بمصر العقوباتبعض الأمثلة)
لبوس يودوفورم والمورفين.
لصقة الأفيون.
حبوب مضادة للإسهال
الجدول رقم (3)المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في الجلب والتصدير والقيد والإخطار:
— تصرف بموجب القواعد والنظم المذكورة في القرار الوزاري رقم 487لسنة 1985 الخاص بتنظيم تداول الدوية المؤثرة على الحالة النفسية (تعتبر مخدرات في حالة الجلب والتصدير والحيازة بغرض الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا).
بعض الأمثلة للمواد المدرجة بالجدول رقم(3):
— Codeine. — Ephedrine.
— Meprobamate. — Phenobarbitone.
— Benzodiazepines. — Ketamine.
— Amphepramon. — Dextropropoxifen.
— Tramadol — Benzohexol
العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية طبقا للمخالفة.
— الجدول رقم (4) الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة في الوصفة الواحدة (بعض الأمثلة):
مورفين أمبول بحد أقصى (60) ملليجرام.
بيتيدين أمبول بحد أقصى (650) ملليجرام.
مورفين أقراص بحد أقصى (420)ملليجرام.
ديوروجيسيك لصقات خمسة لصقات.
— الجدول رقم (5) النباتات الممنوع زراعتها:
القنب (كنابيس ساتيفا). — الكوكا.
الخشخاش(بابافير سومينيفرم). — القات. —
جميع أنواع جنس البابافير.
— الجدول رقم(6) أجزاء النباتات المستثناه من أحكام هذا القانون:
ألياف نبات سيقان القنب.
بذور نبات القنب الغير منبتة.
بذور الخشخاش الغير منبتة.
رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور.
وزاة الصحة والسكان
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية
إدارة مراقبة المخدرات
قواعد السيطرة على المواد المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية
— تعد ظاهرة إساءة إستخدام الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية من أخطر الظواهر التي بدأت تنتشر في مجتمعنا.
— وفي البداية نود أن نوضح الفرق بين الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
— الأدوية المخدرة مثل الأدوية المدرجة على الجدول رقم (1)الملحق بقانون المخدرات 182لسنة 1960 على سبيل المثال:
المورفين — البيتيدين — الفنتانيل — الريتالين.
والأمثلة السابقة لاتوجد إساءة إستخدام لها.
— أما الأدوية التي يكثر إساءة إستخدامها فهي الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والخاضعة للقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 والذي ينظم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
— وقد قامت وزارة الصحة والسكان بإصدار القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 والذي ينظم تداول هذه المستحضرات.
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