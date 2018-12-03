تعرف على الأدوية المحظور حملها عند السفر إلى دول الخليج

أعدت وزارة الهجرة المصرية، ونقابة الصيادلة قائمة بالأدوية المحظور حملها خلال السفر إلى دول الخليج، حيث يندرج هذا الفعل تحت مسمى تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جلب المواد المخدرة، طبقا لما ورد في قانون هذه الدول من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا الفعل معاقب عليه بأشد العقوبات ويصل بعضها حد الإعدام.

ونشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج قائمة الأدوية المحظورة، عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل (ديدركس — برويوكسين — موجادون — نترازبيام — الفاكمين حقن — الكيتامين حقن كفلار — ارجوتامين)، ومادة دكستر ميثورفان مثل (تويسلار — بلمولار — كوديفان — كودينالن)، وكذلك مادة كودايين مثــل (سومينال — فينبابينال — باركودايين — نوفاسى ممتد المفعول — برونكلاز — فينوباربيتال).

بالإضافة لجميع مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل (فالنيل — كالميبام — نيوريل — فاليم — ترانكسين كبسولات- لاكسوتنيل أقراص- إى إن أقراص — زانكس- كوداستين — كوديبرتت — كودافين شراب — سومادريل أقراص- توسيفان"كبسولات " كورفاس — ميجرانيل أقراص- كافرجون ليوس — ليبراكس أقراص — رينوتريل أقراص)، وجاءت القائمة كما يلي..

بعض الأمثلة للمواد والمستحضرات المدرجة بالجدول الأول

© REUTERS / Justin Tallis/pool صحيفة: نشر قوات بريطانية في إحدى الدول الخليجية نهاية العام

1-المواد الآتية والمستحضرات التي تحتوي على مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 10 ملليجرام في الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها في المستحضر 2.,% فيما عدا الاقماع:

— Codeine — Dihydrocodeine

— ملاحظة صدر القرار الوزاري رقم 172لسنة2000 بايقاف تصنيع المستحضرات التي تحتوي على المواد السابقة فيما عدا الاقماع والمستحضرات للتصدير فقط.

2- المواد الاتية ومستحضراتها بأي نسبة:

— Amphebramon — Butorphanol (Stadol) — Ketamine (ketalar Vial)

— Ethyl morphine (Alphacamphine)

المستحضرات التي تحتوي على مادة HCL KETAMINE

KETAMINE 50mg/ml vial SIGMA TEC

KETAMINE HYDROCHLORIDE 50mg/ml vial T3A PHARMA

KEIRAN 50mg/ml vial PHARCO

KETAMAR 50mg/ml vial.10ml AMOUN

KETAMINE HYDROCLORIDE 50mg/ml vial USP. ROTEX MEDICA GMBH-GERMANY

KEIRAN 500mg/10ml vial PHARCO

KETAM 500mg/10ml vial EIPICO-EGYPT

CALYPSOL 500mg/10ml vial GODEON RICHTER-BUDAPEST-HUNGARY

3- المستحضرات التي تحتوي على أو اكثر من:

100 mg phenobarbitone (SOMINALETTA ELIXIR)

60 mg phenobarbitone sodium

وتستثنى الاقماع.

4- المستحضرات التي تحتوي على مادةDEXTROMETHORPHANE أو املاحها بكمية اكثر من 10ملليجرام في الجرعة الواحدة أو بتركيز اكثر من 2.,%في المستحضر الواحد مثل:

Trade name Manufacturer name

ADOL COLD caplets JULPHAR-UAE

RHINOREST DAY & NIGHT tab. SEDICO

RHINOTUS caps. OCTOBER PHARMA

5- مواد خام مثل:

— EPHEDRINE — PHENOBARBITONE —NOREPHEDRINE

— PSEUDOEPHEDRINE —ERGOMETRINE —ERGOTAMINE

6-جميع المستحضرات التى تحتوى على مادة ZOLPIDEM: واملاحها مثل:

المستحضرات التي تحتوي على مادةZOLPIDEM

ZOLPIDEM10MG TAB PHAROPHARM

ZODIUM 10MG TAB Hikma

STILNOX 10MG TAB AMRIYA

الجدول الثاني

يصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة.

تختم التذكرة بخاتم الصيدلية لعدم تكرار الصرف ولاتسحب ولاتسجل.

تحدد الكمية بحد أقصى صنفين فقط وعلاج لمدة شهر واحد.

تصرف30 علبة من كل صنف وبحد أقصى 300قرص لكل صيدلية.

بعض الامثلة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني:

1- جميع مشتقات البنزوديازيبينزBENZODIAZEPINES مثل:

المستحضرات التي تحتوي على مادة BROMAZEPAM

Trade name Manufacturer name

LEXOPAM 1.5 mg tab ARAB DRUG COMPANY.

CALMETANIL 1.5mg f.c.tab. MEPACO

BROPAM 1.5mg tab. EIPICO-EGYPT

LEXOTANIL 1.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

CALMEPAM 1.5mg tab. GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

CALMETANIL 3mg f.c.tab. MEPACO

BROPAM 3mg tab. EIPICO-EGYPT

LEXOTANIL 3mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

CALMEPAM 3mg tab. GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

LEXOTANIL 6 mg TAB. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

NEO OPT 6mg tab. DR.BRAUN K —HERBERG

المستحضرات التي تحتوي على مادة CLONAZEPAM

Trade name Manufacturer name

SIGOTRYL 0.5mg tab. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

RIVOTRIL 0.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

AMOTRIL 0.5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

APETRYL 0.5mg tab. MULTI-APEX

RONATRIL 0.5mg tab. HI-PHARM

SIGOTRYL 2mg tab. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

RIVOTRIL 2mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

CLOPAM 2mg tab. EIPICO-EGYPT

AMOTRIL 2mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

APETRYL 2mg tab. MULTI-APEX

RONATRIL tab. 2 mg HI-PHARM

KLOZEPAM 2.5mg/ml oral drops SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

RIVOTRIL 2.5mg/ml oral drops.

(مدعم) F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

المستحضرات التي تحتوي على مادة DIAZEPAM

Trade name Manufacturer name

NEURIL SYRUP MEMPHIS

STESOLID 0.4mg/ml susp. MINA PHARM

EPIVAL 2mg tab. EIPICO-EGYPT

NEURIL 2mg tab. MEMPHIS

VALPAM 2mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

VALPAM 2mg/5ml syrup AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

FARCOZEPAM 2mg tab. PHARCO

VALINIL 2mg tab. EL NILE.

FARCOZEPAM 5mg tab. PHARCO

EPIVAL 5mg tab. EIPICO-EGYPT

STESOLID 5mg supp. MINA PHARM

STESOLID 5mg/ml I.v/I.m amp. MINA PHARM

CALIUM 5 mg scored tab. ARAB DRUG COMPANY.

VALPAM 5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

VALINIL 5mg tab. EL NILE.

NEURIL 5mg tab. MEMPHIS

NEURIL 10mg/2ml amp. MEMPHIS

STESOLID 10mg supp. MINA PHARM

VALIUM 10mg/2ml amp. EIPICO-EGYPT

FARCOZEPAM 10mg/2ml amp. PHARCO

EPIVAL 10mg/2ml amp. EIPICO-EGYPT

EPIVAL 10mg tab. EIPICO-EGYPT

المستحضرات التي تحتوي على مادة TETRAZEPAM

Trade name Manufacturer name

TETHEXAL 50mg tab. MINA PHARM

MYOLOSTAN 50mg coated tab. GLOBAL NAPI

المستحضرات التي تحتوي على مادة ALPRAZOLAM

Trade name Manufacturer name

RESTOLAM 0.25mg tab. GLOBAL NAPI

ZOLAPAR 0.25mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

ZOLAM 0.25mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

PRAZOLAM 0.25 mg tab. EVA PHARMA

XANAX 0.25mg tab. PFIZER-BELGIUM

XANAX 0.5 mg tab. PFIZER-BELGIUM

ZOLAM 0.5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

PRAZOLAM 0.5mg tab. EVA PHARMA

XANAX XR 0.5mg S.R.tab. PHARMACIA&UPJOHN-BELGIUM

ZOLAPAR 0.5mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

RESTOLAM 0.5mg tab. GLOBAL NAPI

ALPRAZ 0.5mg tab. VACSERA

ZOLAPAR XR 0.5mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

PRAZONEX 0.5mg tab. T3A PHARMA

RESTOLAM 1mg tab. GLOBAL NAPI

ALPRAX 1mg tabs. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

ALPRAX 1mg S.R. caps. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

ZOLAPAR XR 1mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

XANAX 1 mg tab. PHARMACIA&UPJOHN-BELGIUM

ZOLAPAR 2mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

OXAZEPAMالمستحضرات التي تحتوي على مادة

Trade name Manufacturer name

COMEDORMIR 10mg tab. MULTI-APEX

OXAZIN 10mg tab. EVA PHARMA

SEREPAX 15mg tab. MINA PHARM

المستحضرات التي تحتوي على مادة LORMETAZEPAM

Trade name Manufacturer name

LORAMET 1mg tab. MINA PHARM

المستحضرات التي تحتوي على مادة LORAZEPAM

Trade name Manufacturer name

ATIVAN 1 mg tab. WYETH-GERMANY

LORAZEPAM 1mg tab. MINA PHARM

APO-LORAZEPAM 2 mg TAB. APOTEX INC. CANADA

المستحضرات التي تحتوي على مادة MIDAZOLAM

Trade name Manufacturer name

DORLAM 5mg/ml amp. SEDICO

MIDAZOLAM 5mg/ml amp. HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH

DORMICUM 5mg/ml amp. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

MIDATHETIC 5mg/ml amp. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

DORMICUM 7.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

المستحضرات التي تحتوي على مادة POTASSIUM CLORAZEPATE

Trade name Manufacturer name

TRANEXENE 5mg caps. EL NILE.

ZEPEXENE 5 mg caps. HI-PHARM

TRANXENE 10mg caps. GLOBAL NAPI

2-مستحضر COMIDAL L ومثيلاته.

3- المستحضرات التي تحتوي على مادة CARISOPRODOL:مثل

المستحضرات التي تحتوي على مادة CARISOPRODOL

MYORELAX CAP AMOUN

SOMADRIL COMPOUND TAB Mina Pharm

4- المستحضرات التي تحتوي على مادة NALBUPHEN:مثل

المستحضرات التي تحتوي على مادة NALBUPHINE

NALUFIN 20MG/ML AMP AMOUN

NUBAIN 20MG/ML AMP DU PONT(IMPORTED)

NALPAIN 20MG/ML AMP ALPHA CHEM

NALBUPHINE 20MG/ML AMP MEIVO

NALBUPHINE 20MG/ML AMP SERB LABOTATORY(IMPORTED)

5- المستحضرات التي تحتوي على مادة NEFOPAM:مثل

المستحضرات التي تحتوي على مادة NEFOPAM

ACUPAN 20MG/ML AMP EIPICO

NEFOPAM 20MG/ML AMP EIPICO

NOPAIN 20MG/ML AMP Medical Union Pharmaceuticals

NEFOPAM 30MG TAB EIPICO

NEFOPAM 30MG TAB MISR

ACUPAN 30MG TAB EIPICO

6-المستحضرات التي تحتوي على 10ملليجرام الى اكثر من 5ملليجرام DEXTROMETHORPHAN في الجرعة الواحدة:مثل

المستحضرات التي تحتوي على مادة DEXTROMETHORPHAN

Trade name Manufacturer name

OSINEX syp. PFIZER-EGYPT

PULMOLAR syrup MEMPHIS

RHINOTUS syrup OCTOBER PHARMA

INFLUENZA PACK sachet MISR

TUSSILAR-M 10mg/ml drops EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.

TUSSILAR 10mg tab. EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.

TUSSILAR COMPOUND syrup EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.

CODAPHEN-N syrup ALEXANDRIA

BRONCHOTEC syrup GLOBAL NAPI

CODIPHAN 10mg/5ml syrup. EL NILE.

7- جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة MEPROPAMATE أو أحد أملاحها مثل:

المستحضرات التي تحتوي على مادة MEPROBAMATE

MIGRANIL EL NILE

TRANQOUMON EIPICO

DOLO-PYRALGIN M ELKAHIRA

8- المستحضرات التي تحتوي على مادة ZOPICLONE: مثل

المستحضرات التي تحتوي على مادة ZOPICLONE

ZOPICLONE 7.5 MG TAB Eva pharma

HYPNOR 7.5 MG TAB AMOUN

IMOVANE 7.5 MG TAB AVENTIS

9 —جميع المستحضرات(بجميع أشكالها الصيدلية) التي تحتوي على مادة: TRAMADOL واملاحها مثل

المستحضرات التي تحتوي على مادة TRAMADOL HCL

Products Company

Trama

100 mg tab. Global Nabi

Contramal 50 cap

Contramal 150Tab.

Contramal 200 tab.

Contramal supp.,

Contramal drops

Sigma

Amadol 50 cap.

Amadol 100 SR cap.

Amadol Amp. Adwia

Tramal cap.

Tramal Amp.

Tramal drops

Tramal Supp. Mina Pharm

Tramax 50 mg cap.

Tramax Amp100MG/2ML Hi pharm

Tramundin 100 mg tab.

Tramundin 150 mg tab.

Tramundin 200 mg tab. Medical

Union

Pharmaceuticals

Ultradol amp 100MG/2ML

Ultradol 150 MG tab

Ultradol 100MG supp

Eva pharma

TRAMADOL 12 CAP.

TRAMADOL 3 AMP.

TRAMADOL REC. CAP October Pharma

Tamol 200 mg tab. Hikma

TRAMADOL AMP.100 mg/2ML tramadol 1gm/10ml oral drops Amyria

Tramacet F.c tab Delta

Tamol 100mg/ml

drops Marcyrl

tramadol 50 mg cap TRAMADOL AMP.100 mg/2ML memphis

rivadol 50 mg caps riva

tramadol 50 mg cap TRAMADOL 100MG CAPS TRADOL 100MG SUPP EIPICO

TRAMADOL AMP.100 mg/2ML ALEXANDRIA

10 — المستحضرات التي تحتوي على مادة BENZOHEXOL وأملاحها مثل:

المستحضرات التي تحتوي على مادة BENZOHEXOL OR TRIHEXYPHENIDYLE

PARKINOL 5MG TAB EL NILE

الجدول الثالث

— يصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة تصرف نماذجها من اتحاد نقابات المهن الطبية

— لا تسحب التذكرة —مستثناة من شرط الكمية

بعض الامثلة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث:

المستحضرات التي تحتوي على مادة CHLORDIAZEPOXIDE

Trade name Manufacturer name

LIBRAX sugar coated tab. EIPICO-EGYPT

COLOVERIN —A f. c.tab. CHEMIPHARMA

DIBREX sugar coated tab. HIKMA PHARMA

CLOXIDE caps. EVA PHARMA

EPIRAX tab. EIPICO-EGYPT

إدارة مراقبة المخدرات

ملخص الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960

— الجدول رقم (1) الجواهر المخدرة:

يصرف بموجب تذكرة مخدرات خاصة تصرف نماذجها من مديرية الشئون الصحية المختصة.

تحدد الكمية الموصوفة في التذكرة الواحدة بموجب الجدول الرابع الملحق بقانون المخدرات.

تحفظ التذكرة وتسحب وتقيد بدفتر المخدرات بالصيدلية.

ترسل الكشوف الخاصة بالوارد والمنصرف والمتبقي من المخدرات بالصيدلية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل عام إلى مديرية الشئون الصحية المختصة.

بعض الأمثلة لمستحضرات الجدول رقم (1):

المستحضرات التي تحتوي على مادةMORPHINE

Trade name Manufacturer name

MORPHINE SULPHATE 10 mg/ml injection B.P 2004 MISR

MORPHINE SULPHATE 20 mg/ml injection MISR

MST 30mg continus tab. MEDICAL UNION

MORPHINE SULPHATE CONTROLLED RELEASE 30 MG MEDICAL UNION

المستحضرات التي تحتوي على مادةAPOMORPHINE

Trade name Manufacturer name

UPRIMA 2mg sublingual tab. ABBOTT LABORATORIES USA

UPRIMA 3mg sublingual tab. ABBOTT LABORATORIES USA

المستحضرات التي تحتوي على مادةFENTANYL

Trade name Manufacturer name

FENTANYL 0.05 mg/ml Amp. JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

FENTANYL 0.1mg/2ml amp. HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH

DUROGESIC 25mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

DUROGESIC 50mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

DUROGESIC 75mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

DUROGESIC 100mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

المستحضرات التي تحتوي على مادة METHYLPHENIDATE

RITALIN 30MG TAB

CONCERTA 18MG TAB JANSSEN-CILAG

CONCERTA 36MG TAB JANSSEN-CILAG

Pethidine amp.

Flunitrazepam.مادة ومستحضرات

العقوبات تتراوح من السجن إلى الحبس والغرامة المالية.

— الجدول رقم (2)المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرةجدول المخدرات بمصر العقوباتبعض الأمثلة)

لبوس يودوفورم والمورفين.

لصقة الأفيون.

حبوب مضادة للإسهال

الجدول رقم (3)المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في الجلب والتصدير والقيد والإخطار:

— تصرف بموجب القواعد والنظم المذكورة في القرار الوزاري رقم 487لسنة 1985 الخاص بتنظيم تداول الدوية المؤثرة على الحالة النفسية (تعتبر مخدرات في حالة الجلب والتصدير والحيازة بغرض الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا).

بعض الأمثلة للمواد المدرجة بالجدول رقم(3):

— Codeine. — Ephedrine.

— Meprobamate. — Phenobarbitone.

— Benzodiazepines. — Ketamine.

— Amphepramon. — Dextropropoxifen.

— Tramadol — Benzohexol

العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية طبقا للمخالفة.

— الجدول رقم (4) الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة في الوصفة الواحدة (بعض الأمثلة):

مورفين أمبول بحد أقصى (60) ملليجرام.

بيتيدين أمبول بحد أقصى (650) ملليجرام.

مورفين أقراص بحد أقصى (420)ملليجرام.

ديوروجيسيك لصقات خمسة لصقات.

— الجدول رقم (5) النباتات الممنوع زراعتها:

القنب (كنابيس ساتيفا). — الكوكا.

الخشخاش(بابافير سومينيفرم). — القات. —

جميع أنواع جنس البابافير.

— الجدول رقم(6) أجزاء النباتات المستثناه من أحكام هذا القانون:

ألياف نبات سيقان القنب.

بذور نبات القنب الغير منبتة.

بذور الخشخاش الغير منبتة.

رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور.

وزاة الصحة والسكان

الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

إدارة مراقبة المخدرات

قواعد السيطرة على المواد المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية

— تعد ظاهرة إساءة إستخدام الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية من أخطر الظواهر التي بدأت تنتشر في مجتمعنا.

— وفي البداية نود أن نوضح الفرق بين الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

— الأدوية المخدرة مثل الأدوية المدرجة على الجدول رقم (1)الملحق بقانون المخدرات 182لسنة 1960 على سبيل المثال:

المورفين — البيتيدين — الفنتانيل — الريتالين.

والأمثلة السابقة لاتوجد إساءة إستخدام لها.

— أما الأدوية التي يكثر إساءة إستخدامها فهي الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والخاضعة للقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 والذي ينظم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

— وقد قامت وزارة الصحة والسكان بإصدار القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 والذي ينظم تداول هذه المستحضرات.