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09:40 04 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    أدوية

    تعرف على الأدوية المحظور حملها عند السفر إلى دول الخليج

    © Sputnik . Denis Abramov
    العالم العربي
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    أعدت وزارة الهجرة المصرية، ونقابة الصيادلة قائمة بالأدوية المحظور حملها خلال السفر إلى دول الخليج، حيث يندرج هذا الفعل تحت مسمى تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جلب المواد المخدرة، طبقا لما ورد في قانون هذه الدول من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا الفعل معاقب عليه بأشد العقوبات ويصل بعضها حد الإعدام.

    ونشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج قائمة الأدوية المحظورة، عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل (ديدركس — برويوكسين — موجادون — نترازبيام — الفاكمين حقن — الكيتامين حقن كفلار — ارجوتامين)، ومادة دكستر ميثورفان مثل (تويسلار — بلمولار — كوديفان — كودينالن)، وكذلك مادة كودايين مثــل (سومينال — فينبابينال — باركودايين — نوفاسى ممتد المفعول — برونكلاز — فينوباربيتال).

    بالإضافة لجميع مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل (فالنيل — كالميبام — نيوريل — فاليم — ترانكسين كبسولات- لاكسوتنيل أقراص- إى إن أقراص — زانكس- كوداستين — كوديبرتت — كودافين شراب — سومادريل أقراص- توسيفان"كبسولات " كورفاس — ميجرانيل أقراص- كافرجون ليوس — ليبراكس أقراص — رينوتريل أقراص)، وجاءت القائمة كما يلي..

    بعض الأمثلة للمواد والمستحضرات المدرجة بالجدول الأول

    الجيش البريطاني
    © REUTERS / Justin Tallis/pool
    صحيفة: نشر قوات بريطانية في إحدى الدول الخليجية نهاية العام
    1-المواد الآتية والمستحضرات التي تحتوي على مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 10 ملليجرام في الجرعة الواحدة أو يتجاوز تركيزها في المستحضر 2.,% فيما عدا الاقماع:

    — Codeine — Dihydrocodeine

    — ملاحظة صدر القرار الوزاري رقم 172لسنة2000 بايقاف تصنيع المستحضرات التي تحتوي على المواد السابقة فيما عدا الاقماع والمستحضرات للتصدير فقط.

    2- المواد الاتية ومستحضراتها بأي نسبة:

    — Amphebramon — Butorphanol (Stadol) — Ketamine (ketalar Vial)

    — Ethyl morphine (Alphacamphine)

    المستحضرات التي تحتوي على مادة HCL KETAMINE

    KETAMINE 50mg/ml vial SIGMA TEC

    KETAMINE HYDROCHLORIDE 50mg/ml vial T3A PHARMA

    KEIRAN 50mg/ml vial PHARCO

    KETAMAR 50mg/ml vial.10ml AMOUN

     

    KETAMINE HYDROCLORIDE 50mg/ml vial USP. ROTEX MEDICA GMBH-GERMANY

    KEIRAN 500mg/10ml vial PHARCO

    KETAM 500mg/10ml vial EIPICO-EGYPT

    CALYPSOL 500mg/10ml vial GODEON RICHTER-BUDAPEST-HUNGARY

    3- المستحضرات التي تحتوي على أو اكثر من:

    100 mg phenobarbitone (SOMINALETTA ELIXIR)

    60 mg phenobarbitone sodium

    وتستثنى الاقماع.

    4- المستحضرات التي تحتوي على مادةDEXTROMETHORPHANE أو املاحها بكمية اكثر من 10ملليجرام في الجرعة الواحدة أو بتركيز اكثر من 2.,%في المستحضر الواحد مثل:

    Trade name Manufacturer name

    ADOL COLD caplets JULPHAR-UAE

    RHINOREST DAY & NIGHT tab. SEDICO

    RHINOTUS caps. OCTOBER PHARMA

    5- مواد خام مثل:

    — EPHEDRINE — PHENOBARBITONE —NOREPHEDRINE

    — PSEUDOEPHEDRINE —ERGOMETRINE —ERGOTAMINE

    6-جميع المستحضرات التى تحتوى على مادة ZOLPIDEM: واملاحها مثل:

    المستحضرات التي تحتوي على مادةZOLPIDEM

    ZOLPIDEM10MG TAB PHAROPHARM

    ZODIUM 10MG TAB Hikma

    STILNOX 10MG TAB AMRIYA

    الجدول الثاني

    يصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة.

    تختم التذكرة بخاتم الصيدلية لعدم تكرار الصرف ولاتسحب ولاتسجل.

    تحدد الكمية بحد أقصى صنفين فقط وعلاج لمدة شهر واحد.

    تصرف30 علبة من كل صنف وبحد أقصى 300قرص لكل صيدلية.

     

    بعض الامثلة لمواد ومستحضرات الجدول الثاني:

    1- جميع مشتقات البنزوديازيبينزBENZODIAZEPINES مثل:

    المستحضرات التي تحتوي على مادة BROMAZEPAM

    Trade name Manufacturer name

    LEXOPAM 1.5 mg tab ARAB DRUG COMPANY.

    CALMETANIL 1.5mg f.c.tab. MEPACO

    BROPAM 1.5mg tab. EIPICO-EGYPT

    LEXOTANIL 1.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

    CALMEPAM 1.5mg tab. GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

    CALMETANIL 3mg f.c.tab. MEPACO

    BROPAM 3mg tab. EIPICO-EGYPT

    LEXOTANIL 3mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

    CALMEPAM 3mg tab. GLAXO SMITHKLINE-EGYPT

    LEXOTANIL 6 mg TAB. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

    NEO OPT 6mg tab. DR.BRAUN K —HERBERG

    المستحضرات التي تحتوي على مادة CLONAZEPAM

    Trade name Manufacturer name

    SIGOTRYL 0.5mg tab. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

    RIVOTRIL 0.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

    AMOTRIL 0.5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

    APETRYL 0.5mg tab. MULTI-APEX

    RONATRIL 0.5mg tab. HI-PHARM

    SIGOTRYL 2mg tab. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

    RIVOTRIL 2mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

    CLOPAM 2mg tab. EIPICO-EGYPT

    AMOTRIL 2mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

    APETRYL 2mg tab. MULTI-APEX

    RONATRIL tab. 2 mg HI-PHARM

    KLOZEPAM 2.5mg/ml oral drops SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

    RIVOTRIL 2.5mg/ml oral drops.

    (مدعم) F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

    المستحضرات التي تحتوي على مادة DIAZEPAM

    Trade name Manufacturer name

    NEURIL SYRUP MEMPHIS

    STESOLID 0.4mg/ml susp. MINA PHARM

    EPIVAL 2mg tab. EIPICO-EGYPT

    NEURIL 2mg tab. MEMPHIS

    VALPAM 2mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

    VALPAM 2mg/5ml syrup AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

    FARCOZEPAM 2mg tab. PHARCO

    VALINIL 2mg tab. EL NILE.

    FARCOZEPAM 5mg tab. PHARCO

    EPIVAL 5mg tab. EIPICO-EGYPT

    STESOLID 5mg supp. MINA PHARM

    STESOLID 5mg/ml I.v/I.m amp. MINA PHARM

    CALIUM 5 mg scored tab. ARAB DRUG COMPANY.

    VALPAM 5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

    VALINIL 5mg tab. EL NILE.

    NEURIL 5mg tab. MEMPHIS

    NEURIL 10mg/2ml amp. MEMPHIS

    STESOLID 10mg supp. MINA PHARM

    VALIUM 10mg/2ml amp. EIPICO-EGYPT

    FARCOZEPAM 10mg/2ml amp. PHARCO

    EPIVAL 10mg/2ml amp. EIPICO-EGYPT

    EPIVAL 10mg tab. EIPICO-EGYPT

    المستحضرات التي تحتوي على مادة TETRAZEPAM

    Trade name Manufacturer name

    TETHEXAL 50mg tab. MINA PHARM

    MYOLOSTAN 50mg coated tab. GLOBAL NAPI

    المستحضرات التي تحتوي على مادة ALPRAZOLAM

    Trade name Manufacturer name

    RESTOLAM 0.25mg tab. GLOBAL NAPI

    ZOLAPAR 0.25mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

    ZOLAM 0.25mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

    PRAZOLAM 0.25 mg tab. EVA PHARMA

    XANAX 0.25mg tab. PFIZER-BELGIUM

    XANAX 0.5 mg tab. PFIZER-BELGIUM

    ZOLAM 0.5mg tab. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

    PRAZOLAM 0.5mg tab. EVA PHARMA

    XANAX XR 0.5mg S.R.tab. PHARMACIA&UPJOHN-BELGIUM

    ZOLAPAR 0.5mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

    RESTOLAM 0.5mg tab. GLOBAL NAPI

    ALPRAZ 0.5mg tab. VACSERA

    ZOLAPAR XR 0.5mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

    PRAZONEX 0.5mg tab. T3A PHARMA

    RESTOLAM 1mg tab. GLOBAL NAPI

    ALPRAX 1mg tabs. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

    ALPRAX 1mg S.R. caps. SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

    ZOLAPAR XR 1mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

    XANAX 1 mg tab. PHARMACIA&UPJOHN-BELGIUM

    ZOLAPAR 2mg tab. DELTA PHARMA CO.A.R.E.

    OXAZEPAMالمستحضرات التي تحتوي على مادة

    Trade name Manufacturer name

    COMEDORMIR 10mg tab. MULTI-APEX

    OXAZIN 10mg tab. EVA PHARMA

    SEREPAX 15mg tab. MINA PHARM

    المستحضرات التي تحتوي على مادة LORMETAZEPAM

    Trade name Manufacturer name

    LORAMET 1mg tab. MINA PHARM

    المستحضرات التي تحتوي على مادة LORAZEPAM

    Trade name Manufacturer name

    ATIVAN 1 mg tab. WYETH-GERMANY

    LORAZEPAM 1mg tab. MINA PHARM

    APO-LORAZEPAM 2 mg TAB. APOTEX INC. CANADA

    المستحضرات التي تحتوي على مادة MIDAZOLAM

    Trade name Manufacturer name

    DORLAM 5mg/ml amp. SEDICO

    MIDAZOLAM 5mg/ml amp. HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH

    DORMICUM 5mg/ml amp. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

    MIDATHETIC 5mg/ml amp. AMOUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Co.

    DORMICUM 7.5mg tab. F.HOFFMAN LA ROCHE-SWITZERLAND

    المستحضرات التي تحتوي على مادة POTASSIUM CLORAZEPATE

    Trade name Manufacturer name

    TRANEXENE 5mg caps. EL NILE.

    ZEPEXENE 5 mg caps. HI-PHARM

    TRANXENE 10mg caps. GLOBAL NAPI

    2-مستحضر COMIDAL L ومثيلاته.

    3- المستحضرات التي تحتوي على مادة CARISOPRODOL:مثل

    المستحضرات التي تحتوي على مادة CARISOPRODOL

    MYORELAX CAP AMOUN

    SOMADRIL COMPOUND TAB Mina Pharm

    4- المستحضرات التي تحتوي على مادة NALBUPHEN:مثل

    المستحضرات التي تحتوي على مادة NALBUPHINE

    NALUFIN 20MG/ML AMP AMOUN

    NUBAIN 20MG/ML AMP DU PONT(IMPORTED)

    NALPAIN 20MG/ML AMP ALPHA CHEM

    NALBUPHINE 20MG/ML AMP MEIVO

    NALBUPHINE 20MG/ML AMP SERB LABOTATORY(IMPORTED)

    5- المستحضرات التي تحتوي على مادة NEFOPAM:مثل

    المستحضرات التي تحتوي على مادة NEFOPAM

    ACUPAN 20MG/ML AMP EIPICO

    NEFOPAM 20MG/ML AMP EIPICO

    NOPAIN 20MG/ML AMP Medical Union Pharmaceuticals

    NEFOPAM 30MG TAB EIPICO

    NEFOPAM 30MG TAB MISR

    ACUPAN 30MG TAB EIPICO

    6-المستحضرات التي تحتوي على 10ملليجرام الى اكثر من 5ملليجرام DEXTROMETHORPHAN في الجرعة الواحدة:مثل

    المستحضرات التي تحتوي على مادة DEXTROMETHORPHAN

    Trade name Manufacturer name

    OSINEX syp. PFIZER-EGYPT

    PULMOLAR syrup MEMPHIS

    RHINOTUS syrup OCTOBER PHARMA

    INFLUENZA PACK sachet MISR

    TUSSILAR-M 10mg/ml drops EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.

    TUSSILAR 10mg tab. EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.

    TUSSILAR COMPOUND syrup EL KAHIRA PHARM. AND CHEM. IND. CO.

    CODAPHEN-N syrup ALEXANDRIA

    BRONCHOTEC syrup GLOBAL NAPI

    CODIPHAN 10mg/5ml syrup. EL NILE.

    7- جميع المستحضرات التي تحتوي على مادة MEPROPAMATE أو أحد أملاحها مثل:

    المستحضرات التي تحتوي على مادة MEPROBAMATE

    MIGRANIL EL NILE

    TRANQOUMON EIPICO

    DOLO-PYRALGIN M ELKAHIRA

    8- المستحضرات التي تحتوي على مادة ZOPICLONE: مثل

    المستحضرات التي تحتوي على مادة ZOPICLONE

    ZOPICLONE 7.5 MG TAB Eva pharma

    HYPNOR 7.5 MG TAB AMOUN

    IMOVANE 7.5 MG TAB AVENTIS

    9 —جميع المستحضرات(بجميع أشكالها الصيدلية) التي تحتوي على مادة: TRAMADOL واملاحها مثل

    المستحضرات التي تحتوي على مادة TRAMADOL HCL

    Products Company

    Trama

    100 mg tab. Global Nabi

    Contramal 50 cap

    Contramal 150Tab.

    Contramal 200 tab.

    Contramal supp.,

    Contramal drops

    Sigma

    Amadol 50 cap.

    Amadol 100 SR cap.

    Amadol Amp. Adwia

    Tramal cap.

    Tramal Amp.

    Tramal drops

    Tramal Supp. Mina Pharm

    Tramax 50 mg cap.

    Tramax Amp100MG/2ML Hi pharm

    Tramundin 100 mg tab.

    Tramundin 150 mg tab.

    Tramundin 200 mg tab. Medical

    Union

    Pharmaceuticals

    Ultradol amp 100MG/2ML

    Ultradol 150 MG tab

    Ultradol 100MG supp

    Eva pharma

    TRAMADOL 12 CAP.

    TRAMADOL 3 AMP.

    TRAMADOL REC. CAP October Pharma

    Tamol 200 mg tab. Hikma

    TRAMADOL AMP.100 mg/2ML tramadol 1gm/10ml oral drops Amyria

    Tramacet F.c tab Delta

    Tamol 100mg/ml

    drops Marcyrl

    tramadol 50 mg cap TRAMADOL AMP.100 mg/2ML memphis

    rivadol 50 mg caps riva

    tramadol 50 mg cap TRAMADOL 100MG CAPS TRADOL 100MG SUPP EIPICO

    TRAMADOL AMP.100 mg/2ML ALEXANDRIA

    10 — المستحضرات التي تحتوي على مادة BENZOHEXOL وأملاحها مثل:

    المستحضرات التي تحتوي على مادة BENZOHEXOL OR TRIHEXYPHENIDYLE

    PARKINOL 5MG TAB EL NILE

    الجدول الثالث

    — يصرف بموجب تذكرة طبية مدموغة تصرف نماذجها من اتحاد نقابات المهن الطبية

    — لا تسحب التذكرة —مستثناة من شرط الكمية

    بعض الامثلة لمواد ومستحضرات الجدول الثالث:

    المستحضرات التي تحتوي على مادة CHLORDIAZEPOXIDE

    Trade name Manufacturer name

    LIBRAX sugar coated tab. EIPICO-EGYPT

    COLOVERIN —A f. c.tab. CHEMIPHARMA

    DIBREX sugar coated tab. HIKMA PHARMA

    CLOXIDE caps. EVA PHARMA

    EPIRAX tab. EIPICO-EGYPT

    إدارة مراقبة المخدرات

    ملخص الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960

    — الجدول رقم (1) الجواهر المخدرة:

    يصرف بموجب تذكرة مخدرات خاصة تصرف نماذجها من مديرية الشئون الصحية المختصة.

    تحدد الكمية الموصوفة في التذكرة الواحدة بموجب الجدول الرابع الملحق بقانون المخدرات.

    تحفظ التذكرة وتسحب وتقيد بدفتر المخدرات بالصيدلية.

    ترسل الكشوف الخاصة بالوارد والمنصرف والمتبقي من المخدرات بالصيدلية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير ويوليو من كل عام إلى مديرية الشئون الصحية المختصة.

    بعض الأمثلة لمستحضرات الجدول رقم (1):

    المستحضرات التي تحتوي على مادةMORPHINE

    Trade name Manufacturer name

    MORPHINE SULPHATE 10 mg/ml injection B.P 2004 MISR

    MORPHINE SULPHATE 20 mg/ml injection MISR

    MST 30mg continus tab. MEDICAL UNION

    MORPHINE SULPHATE CONTROLLED RELEASE 30 MG MEDICAL UNION

    المستحضرات التي تحتوي على مادةAPOMORPHINE

    Trade name Manufacturer name

    UPRIMA 2mg sublingual tab. ABBOTT LABORATORIES USA

    UPRIMA 3mg sublingual tab. ABBOTT LABORATORIES USA

    المستحضرات التي تحتوي على مادةFENTANYL

    Trade name Manufacturer name

    FENTANYL 0.05 mg/ml Amp. JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

    FENTANYL 0.1mg/2ml amp. HAMELN PHARMACEUTICALS GmbH

    DUROGESIC 25mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

    DUROGESIC 50mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

    DUROGESIC 75mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

    DUROGESIC 100mcg/hr JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICA-BELGIUM

    المستحضرات التي تحتوي على مادة METHYLPHENIDATE

    RITALIN 30MG TAB

    CONCERTA 18MG TAB JANSSEN-CILAG

    CONCERTA 36MG TAB JANSSEN-CILAG

    Pethidine amp.

    Flunitrazepam.مادة ومستحضرات

    العقوبات تتراوح من السجن إلى الحبس والغرامة المالية.

    — الجدول رقم (2)المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرةجدول المخدرات بمصر العقوباتبعض الأمثلة)

    لبوس يودوفورم والمورفين.

    لصقة الأفيون.

    حبوب مضادة للإسهال

    الجدول رقم (3)المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة في الجلب والتصدير والقيد والإخطار:

    — تصرف بموجب القواعد والنظم المذكورة في القرار الوزاري رقم 487لسنة 1985 الخاص بتنظيم تداول الدوية المؤثرة على الحالة النفسية (تعتبر مخدرات في حالة الجلب والتصدير والحيازة بغرض الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا).

    بعض الأمثلة للمواد المدرجة بالجدول رقم(3):

    — Codeine. — Ephedrine.

    — Meprobamate. — Phenobarbitone.

    — Benzodiazepines. — Ketamine.

    — Amphepramon. — Dextropropoxifen.

    — Tramadol — Benzohexol

    العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية طبقا للمخالفة.

    — الجدول رقم (4) الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة في الوصفة الواحدة (بعض الأمثلة):

    مورفين أمبول بحد أقصى (60) ملليجرام.

    بيتيدين أمبول بحد أقصى (650) ملليجرام.

    مورفين أقراص بحد أقصى (420)ملليجرام.

    ديوروجيسيك لصقات خمسة لصقات.

    — الجدول رقم (5) النباتات الممنوع زراعتها:

    القنب (كنابيس ساتيفا). — الكوكا.

    الخشخاش(بابافير سومينيفرم). — القات. —

    جميع أنواع جنس البابافير.

    — الجدول رقم(6) أجزاء النباتات المستثناه من أحكام هذا القانون:

    ألياف نبات سيقان القنب.

    بذور نبات القنب الغير منبتة.

    بذور الخشخاش الغير منبتة.

    رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور.

    وزاة الصحة والسكان

    الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

    إدارة مراقبة المخدرات

    قواعد السيطرة على المواد المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية

    — تعد ظاهرة إساءة إستخدام الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية من أخطر الظواهر التي بدأت تنتشر في مجتمعنا.

    — وفي البداية نود أن نوضح الفرق بين الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

    — الأدوية المخدرة مثل الأدوية المدرجة على الجدول رقم (1)الملحق بقانون المخدرات 182لسنة 1960 على سبيل المثال:

    المورفين — البيتيدين — الفنتانيل — الريتالين.

    والأمثلة السابقة لاتوجد إساءة إستخدام لها.

    — أما الأدوية التي يكثر إساءة إستخدامها فهي الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والخاضعة للقرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 والذي ينظم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

    — وقد قامت وزارة الصحة والسكان بإصدار القرار الوزاري رقم 487 لسنة 1985 والذي ينظم تداول هذه المستحضرات.

     

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    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

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