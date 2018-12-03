تنفيذا لرؤية 2030... السماح لعدد من التطبيقات والمواقع بالعمل دون إنترنت في السعودية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع مجموعة من شركات الاتصالات عن السماح لمجموعة من التطبيقات والمواقع بالعمل دون الاتصال بشبكة الإنترنت داخل المملكة.

وبحسب صحيفة عاجل 24 السعودية، تتیح وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات بالتعاون مع شركات الاتصالات فتح عدد من المواقع والتطبیقات الحكومیة الخدمیة والإسعافیة بشكل مجاني بدون استهلاك رصید بیانات الإنترنت.

وتبدو أهمیة هذه الخدمة في الاستجابة للحالات الطارئة لبعض المستخدمین الذين قد يحتاجون لخدمات إسعافیة أو أمنیة طارئة، ولا يتوفر لديهم رصید من بیانات الإنترنت.

بدون استهلاك بياناتك استخدام عدد من التطبيقات والمواقع الحكومية الالكترونية بدون استهلاك رصيد بياناتك، وذلك مع مبادرة #الوصول_المجاني والتي أطلقناها بالشراكة مع @ZainKSA و @Mobily لتعزيز عملية #التحول_الرقمي بما يخدم#رؤية_المملكة_2030 pic.twitter.com/QL75LzFACR — وزارة الاتصالات MCIT (@McitGovSa) ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨

ويأتي ذلك في ظل إطلاق مبادرة "الوصول المجاني" بالشراكة مع شركتي "زين السعودية" و"موبايلي"، وذلك لتعزيز عملیة التحول الرقمي بما يخدم رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتیح للمشتركین استخدام عدد من التطبیقات والمواقع الإلكترونیة الحكومیة بدون استهلاك رصید بیانات، مثل تطبیقات ومواقع (صحة، أبشر، حساب المواطن، كلنا أمن، أسعفني، تطبیق فزعة التابع للدفاع المدني، بلاغ تجاري، وزارة الصحة، قیاس).