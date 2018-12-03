غريفيث يصل إلى صنعاء لاستكمال مساعي عقد مباحثات السلام

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لاستكمال مساعيه لعقد محادثات سلام برعاية أممية في السويد.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن مصدر بمطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 3 ديسمبر/كانون الأول، وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء، لاستكمال مساعيه لعقد محادثات سلام برعاية أممية في السويد، بعد أن أعلنت حركة "أنصار الله" أنها ستشارك في المفاوضات.

© REUTERS / Naif Rahma إيران تعلن دعمها لمحادثات السلام اليمنية في السويد

ومن المقرر أن يلتقي أطراف النزاع باليمن غدا الثلاثاء، في السويد ، بناء على دعوات من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، إن طهران تدعم محادثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأنها على استعداد للمساعدة من أجل إيجاد حل سياسي. وتابعت أن طهران "تحث الأطراف المشاركة على بناء الثقة وتوفير الأرضية المناسبة للوصول إلى اتفاق شامل، يُنهي ألم ومعاناة الشعب اليمني".