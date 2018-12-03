في حديثه لـ"سبوتنيك": نائب عن "تيار المستقبل" يتخوف من فتنة تحاك للبنان ويدعو للإسراع بتشكيل الحكومة

اعتبر النائب عن كتلة "تيار المستقبل"، بكر الحجيري، أن شروط عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية خارجية، مشيرا إلى أن الأحداث الأمنية التي حصلت في الجاهلية هي لإشعال فتنة في البلاد.

وقال في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية مجمد لأن الأحداث الأمنية طغت على كل شيء، نتمنى أن تنتج هذه الأحداث حكومة ولو بالحد الأدنى، بعد الهزة الأمنية التي تعرض لها البلد، لأنه يكفينا الهزة الاقتصادية، فلا يجوز هزتين بهذه القوة والعنف".

© AFP 2018 / ANWAR AMRO الحريري: "حزب الله" يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

وأضاف: "يجب أن تتشكل الحكومة سريعا، لأن هناك طرف من مصلحته أن يخرب البلد، اليوم هناك دستور وقانون في البلاد وهناك من يحاول مصادرة صلاحيات فريق من الفرقاء الأساسيين وهذا أمر لا يجوز، لدينا نغمة "النواب السنة المستقلين"، هذا الموضوع يختص بالرئيس المكلف سعد الدين الحريري الذي لا يحق له أن يقدم تنازلات إضافية لأن هذا الأمر يطال طائفته وليس هو كفرد، وجاءت على خلفيتها التوتر الأمني الذي حصل في الجاهلية وكأننا أمام 7 أيار جديد وهز عصا إما تشكيل حكومة وإما فلتان أمن البلد".

وأكد الحجيري أن رئيس الحكومة المكلف لديه القرار وليس لديه قرار تنازل لأي طرف لأنه ليس لديه شيء يتنازل عنه، وأن "بدعة السنة الستة" هم السبب الأساسي لعرقلة تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن شروط عرقلة الحكومة خارجية وليست داخلية، لها علاقة بكل ما يدور في المنطقة من أحداث.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وهاب محذرا من "اللعب بالدم": عناصر المعلومات كانوا ملثمين مع مضادات طيران

وحول الأحداث الأمنية التي حصلت في منطقة الجاهلية أثناء استدعاء الوزير السابق وئام وهاب من قبل فرع المعلومات، قال الحجيري: "هذا الموضوع هو عملية اختبار للرئيس وليد جنبلاط عبر الجبل، يعني 7 أيار جديد في الجبل، المسيرات السيارة وإطلاق نار ومسلحين غير شرعيين يمرون في المختارة وفي غيرها من قرى الجبل هو أخطر ما يمكن أن يحصل، وحتى الساعة امتداداتها لم تنتهي، وحسب الطبيب الشرعي فإن مرافق الوزير السابق وئام وهاب قتل من منطقة أعلى منه من طابق في بناية، يعني القوى الأمنية حسب الطبيب الشرعي ليست القاتل، عملية قتله عمليا لزيادة الفتنة في منطقة الجبل، ولإشعال فتنة توازي البلد كله ولا تطال فقط وليد جنبلاط بل تطال كل الأطراف التي يتعامل معها".

وتابع قائلا: "نحن أمام خيارين إما الذهاب باتجاه كارثة كبرى أو أن نعقل جميعا ونشكل بالحد الأدنى حكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا البلد، هناك قوى تريد تدمير البلد".

ولفت إلى أن إسرائيل تمر بأزمات في السياسة، ومن الممكن أن يكون لبنان ضحية تعويم بنيامين نتنياهو.