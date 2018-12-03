مسؤول: وفد الحكومة اليمنية لن يجري محادثات مباشرة مع "الحوثيين" في السويد

أفاد مسؤول يمني أن وفد جماعة "أنصار الله" لن يعقدوا محادثات مباشرة مع الوفد الرسمي للحكومة اليمنية خلال مفاوضات السلام المزمع عقدها في السويد، بل لقاءات فردية لـ"بناء الثقة".

موسكو- سبوتنيك وقال مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، لوكالة "سبوتنيك"، "اللقاءات ستكون فردية. لن يلتقوا على طاولة مفاوضات واحدة، والمشاورات ستتركز على عملية بناء الثقة".

وأضاف الرحبي أنه يتوقع أن تجري المشاورات في وقتها المحدد "إذا لم يكن هناك مستجدات أو اعتراضات من جانب الحوثيين ".

وأعلن مصدر بالسفارة الروسية في صنعاء، اليوم الاثنين، أن محادثات السلام باليمن، المقرر إجراؤها في السويد، ستعقد بضاحية أوبسالا من 5 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأكد مصدر بمطار صنعاء الدولي، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، إلى صنعاء، لاستكمال مساعيه لعقد محادثات سلام برعاية أممية في السويد، بعد أن أعلنت حركة "أنصار الله" أنها ستشارك في المفاوضات.