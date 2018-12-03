وسط قلق آلاف الوافدين... الكويت تعلن استثناء 3 وظائف من "التكويت"

كشف مسؤول كويتي عن استثناء ثلاث فئات من قرار "تكويت" (الاستغناء عن الوافدين) الوظائف الحكومية، وذلك في ظل قلق أبداه الآلاف من الوافدين إلى البلاد.

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داود العسعوسي في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على استثناء الأئمة والخطباء والمؤذنين غير الكويتيين من "التكويت".

© REUTERS / CARLO ALLEGRI قطر تبدأ في تنفيذ قانون يتعلق بالوافدين

وجاء في كتاب موافقة ديوان الخدمة المدنية، الذي حصلت "الأنباء"، على نسخة منه، إنه بناء على كتاب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 9599 بشأن الموافقة على استثناء شاغلي وظائف الإمامة والخطابة والأذان غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، نود الإحاطة بأنه تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 12 لسنة 2018، وقرر الموافقة على استثناء شاغلي وظائف الإمامة والخطابة والأذان غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة.

واشترط كتاب الديوان الموجه إلى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يتم تثبيت عدد الأئمة والخطباء والمؤذنين الحاليين، وأن يراعى مستقبلا عدم التعاقد بوظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين مع غير الكويتيين إلا في حالتي افتتاح مساجد جديدة، ومواجهة النقص الناتج عن نهاية خدمة أي من غير الكويتيين الشاغلين حاليا وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت ألغت آلاف الدرجات الوظيفية لوافدين لديهم رخص عمل ويشغلون وظائف إشرافية في القطاع الأهلي.

ويأتي هذا الإجراء بعد اكتشاف عدم حصول هؤلاء الوافدين على مؤهلات دراسية عليا، أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثقة من بلادهم وغير مصدّقة من وزارة الخارجية الكويتية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد.

يستعد ديوان الخدمة المدنية في الكويت، لتشكيل لجنة لمواصلة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وقالت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إنه حسب نص القرار سيقوم الديوان بإعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2020/2019 تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية.

وأضافت المصادر أن عمل اللجنة يمتد إلى كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين، الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية المبينة في القرار.

وكشفت المصادر عن أن خطة الاستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة للسنة المالية الجديدة، لن تشمل أكثر من 3000 وافد، مشيرة إلى أن العدد سيقل عن العام الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن خطة الاستغناء عن الوافدين لا يمكن أن تتم مرة واحدة "من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة".