تسجيل
21:36 03 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    الشرطة الكويتية

    وسط قلق آلاف الوافدين... الكويت تعلن استثناء 3 وظائف من "التكويت"

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    كشف مسؤول كويتي عن استثناء ثلاث فئات من قرار "تكويت" (الاستغناء عن الوافدين) الوظائف الحكومية، وذلك في ظل قلق أبداه الآلاف من الوافدين إلى البلاد.

    قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية داود العسعوسي في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على استثناء الأئمة والخطباء والمؤذنين غير الكويتيين من "التكويت".

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    قطر تبدأ في تنفيذ قانون يتعلق بالوافدين
    وجاء في كتاب موافقة ديوان الخدمة المدنية، الذي حصلت "الأنباء"، على نسخة منه، إنه بناء على كتاب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 9599 بشأن الموافقة على استثناء شاغلي وظائف الإمامة والخطابة والأذان غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، نود الإحاطة بأنه تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 12 لسنة 2018، وقرر الموافقة على استثناء شاغلي وظائف الإمامة والخطابة والأذان غير الكويتيين من تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية ذي الصلة.

    واشترط كتاب الديوان الموجه إلى وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يتم تثبيت عدد الأئمة والخطباء والمؤذنين الحاليين، وأن يراعى مستقبلا عدم التعاقد بوظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين مع غير الكويتيين إلا في حالتي افتتاح مساجد جديدة، ومواجهة النقص الناتج عن نهاية خدمة أي من غير الكويتيين الشاغلين حاليا وظائف الأئمة والخطباء والمؤذنين.

    وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت ألغت آلاف الدرجات الوظيفية لوافدين لديهم رخص عمل ويشغلون وظائف إشرافية في القطاع الأهلي.

    الشرطة الكويتية
    YouTube.com
    الكويت تطارد آلاف الوافدين... ما الجنسية الأكثر تضررا

    ويأتي هذا الإجراء بعد اكتشاف عدم حصول هؤلاء الوافدين على مؤهلات دراسية عليا، أو أن شهاداتهم الدراسية غير موثقة من بلادهم وغير مصدّقة من وزارة الخارجية الكويتية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد.

    يستعد ديوان الخدمة المدنية في الكويت، لتشكيل لجنة لمواصلة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

    وقالت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إنه حسب نص القرار سيقوم الديوان بإعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2020/2019 تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية.

    وأضافت المصادر أن عمل اللجنة يمتد إلى كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين، الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية المبينة في القرار.

    وكشفت المصادر عن أن خطة الاستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة للسنة المالية الجديدة، لن تشمل أكثر من 3000 وافد، مشيرة إلى أن العدد سيقل عن العام الماضي.

    وأشارت المصادر إلى أن خطة الاستغناء عن الوافدين لا يمكن أن تتم مرة واحدة "من الصعب الاستغناء عن جميع الوافدين العاملين في الحكومة دفعة واحدة".

    انظر أيضا:

    الجار الله يكشف رسميا حقيقة ذهاب أميري الكويت وقطر معا إلى السعودية
    الكويت: هذه الأسباب تستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن
    أمير الكويت يتلقى رسالة شفهية من الملك سلمان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكويت, العمال الوافدين, الشرطة الكويتية, الداخلية الكويتية, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لدار الأوبرا الصينية في هاربن، الفائزة في فئة بورتفوليو بالمسابقة
    جوائز التصوير المعماري بواسطة الهواتف النقالة
    قطر تخرج من أوبك
    قطر تنسحب من "أوبك"
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك