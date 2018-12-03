أول تعليق إماراتي على قرار قطر الانسحاب من "أوبك"

صدر أول تعليق إماراتي بشأن انسحاب قطر اليوم الاثنين، من منظمة "أوبك".

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين، إن قرار الدوحة الانسحاب من منظمة "أوبك" يعكس انحسار نفوذها.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر": "البعد السياسي للقرار بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية".

البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية، الشق الاقتصادي للانسحاب اقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدأ هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 3, 2018