رغم اعتذاره عن عدم مقابلته... ماذا قال ابن سلمان عن رئيس الجزائر

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لدولة الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، قبل مغادرته الجزائر.

ووفقا لوكالة "واس"، جاء في نص الرسالة: "يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لدولتكم على ما لقيناه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال".

وأكمل ولي العهد "لقد أتاحت هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قدماً في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وأتم ابن سلمان "أسأل المولى عز وجل لدولتكم دوام الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري الشقيق استمرار التقدم والازدهار، وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".

وأعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أثناء زيارته للبلاد.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس لن يتمكن من لقاء ابن سلمان بسبب إصابته بـ"الانفلونزا"، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته في الجزائر، اليوم الاثنين، الوزير الأول الجزائري (رئيس الحكومة) أحمد أويحيى.

وجرى خلال جلسة مباحثات رسمية، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، بحسب صحيفة البلاد الجزائرية.