المجلس الأعلى للدولة يؤكد ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية، طرابلس، اليوم الإثنين، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والإعلان عن موقف واضح بشأن الدستور والانتخابات القادمة، جاء هذا خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا.

طرابلس — سبوتنيك. وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التقى مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس".

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA مادة دستورية تعرقل تشكيل المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا

وأكمل المجلس "شدد رئيس المجلس الأعلى خلال اللقاء على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والترسيخ لمرحلة دائمة، والوقوف بموقف واضح بشأن الدستور والانتخابات".

وأضاف البيان بأن "الجانبين ناقشا مخرجات مؤتمر باليرمو والتعديلات الدستورية والاستفتاء على الدستور".

وقام مجلس النواب الليبي بتسليم قانون الاستفتاء على الدستور الليبي للمفوضية الوطنية العليا لانتخابات بعد مصادقته على إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستوري، ولينتهي مجلس النواب من الإيفاء بالاستحقاق الدستوري.