قتلى من الجيش اليمني بهجوم لـ"أنصار الله"... وقتل وجرح عسكريين سعوديين

تجددت المواجهات بين قوات يمنية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

أبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوماً على مواقع تتمركز فيها قوات تابعة للجيش اليمني قبالة جبل قيس في جيزان.

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن... تجدد المعارك جنوب الحديدة والتحالف يشن 14 غارة

وأضاف أن الهجوم أوقع ستة قتلى من العسكريين اليمنيين.

على صعيد آخر، أعلنت جماعة أنصار الله مقتل وإصابة عسكريين سعوديين ويمنيين بكمين في قطاع نجران.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" نصبت وحدة الهندسة في الجماعة كميناً بعبوة ناسفة لمدرعة سعودية قبالة السديس، أسفر عن إعطابها ومقتل وإصابة جنود سعوديين ويمنيين كانوا على متنها.

في قطاع عسير، ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، أن الجيش اليمني نفذ زحفاً واسعاً من عدة اتجاهات قبالة منفذ علب الحدودي الدولي.

وأفاد بأن مقاتلي "أنصار الله" صدوا الزحف الذي استمر ساعات، واستهدفوا تجمعات للمهاجمين بثلاثة صواريخ محلية من نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) وعدد من قذائف المدفعية.

على صعيد آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقتل العريف في الجيش السعودي مشعل بن مانع العتيبي، بمواجهات حدودية مع مسلحي جماعة "أنصار الله".