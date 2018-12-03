الإمارات تبعث رسالة إلى الرئيس اللبناني وسعد الحريري

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقيتي شكر إلى الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، بمناسبة إطلاق اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على شارع وميدان ونصب تذكاري في العاصمة بيروت.

ووفقا لوكالة "وام"، أعرب رئيس الدولة في البرقيتين عن شكره لهذه "المبادرة الطيبة التي تعكس روح الأخوة والصداقة، التي تأتي امتدادا للعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا مع الجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا".

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وأضاف خليفة بن زايد "هذه المبادرة الأخوية تعبر عن الرصيد الكبير من المحبة والألفة التي تجمع شعب دولة الإمارات والشعب اللبناني الشقيق، في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين".

وافتتح في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأحد، شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في منطقة الرملة البيضاء، بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات.

وأقيم بهذه المناسبة حفل استقبال حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اختار تسمية الشارع باسم الشيخ زايد وافتتاحه، تأكيدا على عروبة بيروت.