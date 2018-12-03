الإمارات تبعث رسالة إلى الرئيس اللبناني وسعد الحريري

ووفقا لوكالة "وام"، أعرب رئيس الدولة في البرقيتين عن شكره لهذه "المبادرة الطيبة التي تعكس روح الأخوة والصداقة، التي تأتي امتدادا للعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا مع الجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا".
وافتتح في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأحد، شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في منطقة الرملة البيضاء، بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات.
وأقيم بهذه المناسبة حفل استقبال حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اختار تسمية الشارع باسم الشيخ زايد وافتتاحه، تأكيدا على عروبة بيروت.
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