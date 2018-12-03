حارس الأجواء السعودي يظهر في "إيديكس-2018"

تعرض السعودية العديد من الأسلحة، التي تصنعها محليا ومن بينها رادار حارس الأجواء "إس جي - 03".

والرادار "إس جي — 03" عبارة عن طائرة دون طيار قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع وتحديد الأهداف بدقة كبيرة، وهي مزودة بمحرك 44 حصان وسرعة دوران المروحة تصل إلى 6700 دورة في الدقيقة، إضافة إلى نظام الحقن الإلكتروني للوقود.

أول يوم EDEX.. شوية مشاهدات في السكة.



في الصورة: بروتوتايب لـ UAV سعودية (SG-03).. لم تستخدم في أية عمليات. pic.twitter.com/n6qbVM7n1x — sayed torky (@torkyat) December 3, 2018

​ويعمل الرادار السعودي في ظروف مناخية صعبة تناسب الأجواء الصحراوية، حيث يمكنه العمل في درجة حرارة تصل إلى 65 درجة مئوية. © Sputnik . Alaa Almotairy أبرز الأسلحة السعودية المشاركة في "إيديكس - 2018" ويتميز بخفة وزنه وسهولة تفكيكه ونقله ومقاومته للاهتزاز أثناء التصوير الليلي والنهاري، إضافة إلى امتلاكه نظام للكشف عن الأهداف وتتبعها عن بعد. ويمتلك الرادار السعودي نظام ملاحة له حاسوبان أساسي واحتياطي، إضافة إلى نظام التحكم في الطيران مع مستشعرات لسرعة الرياح والارتفاع والاتجاه. ويمكن للرادار "إس جي — 03" أن يعمل في نطاق 200 كم من قاعدته الأرضية. وبدأت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية. وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجرى برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري. ويشارك في المعرض نحو 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.