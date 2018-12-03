حارس الأجواء السعودي يظهر في "إيديكس-2018"

أول يوم EDEX.. شوية مشاهدات في السكة.— sayed torky (@torkyat) December 3, 2018
في الصورة: بروتوتايب لـ UAV سعودية (SG-03).. لم تستخدم في أية عمليات. pic.twitter.com/n6qbVM7n1x
ويعمل الرادار السعودي في ظروف مناخية صعبة تناسب الأجواء الصحراوية، حيث يمكنه العمل في درجة حرارة تصل إلى 65 درجة مئوية.
ويمتلك الرادار السعودي نظام ملاحة له حاسوبان أساسي واحتياطي، إضافة إلى نظام التحكم في الطيران مع مستشعرات لسرعة الرياح والارتفاع والاتجاه.
ويمكن للرادار "إس جي — 03" أن يعمل في نطاق 200 كم من قاعدته الأرضية.
وبدأت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض "إيديكس — 2018" في القاهرة، ويستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتشارك شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال للدفاع والأمن حول العالم في تنظيم المعرض، الذي يجرى برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش المصري.
ويشارك في المعرض نحو 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.
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