مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل الدموع خلال مواجهات دارت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

© REUTERS / Amir Cohen صحيفة تكشف عن تقرير "المصائب" بشأن الجيش الإسرائيلي

رام الله — سبوتنيك. وقال شاهد عيان في أتصال هاتفي لمراسل وكالة "سبوتنيك": "أعدمت القوات الإسرائيلية الشاب محمد حسام حبالي، 18 عاما، من مدينة طولكرم الذي أصيب برصاصة في الرأس من مسافة قريبة وقد فارق الحياة".

وأضاف شاهد العيان: "أصيب عشرات الشبان بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع أثناء اقتحامها مدينة طولكرم وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الجيش الإسرائيلي والمواطنين".

يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم ومخيم شويكة في المدينة بحثا عن الشاب الفلسطيني أشرف نعالوة الذي نفذ عملية إطلاق نار في مستوطنة بركان قبل أشهر حيث قتل مستوطنين اثنين وأصاب ثالث بجروح ولاذ بالفرار من مكان الحادث وتواصل القوات الإسرائيلية البحث عنه بغية إلقاء القبض عليه في حين اعتقلت عددا من أفراد أسرته وأعلنت نيتها هدم منزله.