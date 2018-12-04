ابن سلمان يهاجم "الثلاثة" مجددا

خرج السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، بتصريحات جديدة، هاجم فيها إيران، و"حزب الله" في لبنان، وجماعة "أنصار الله" في اليمن.

وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقعه الرسمي على "تويتر"، قال السفير الأمير خالد بن سلمان إنه "لم يكتف النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة، بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكّن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

لم يكتف النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة بل سعى الى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم اداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

المملكة لن تسمح بظهور حزب الله آخر في جزيرة العرب. pic.twitter.com/GT5EgXvXYd — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 3, 2018

وأضاف: "بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولاؤهم للولي الفقيه ومشروعه التوسعي الطائفي، تأبى سائر العرب أن تبدل ولاءها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه".

بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولائهم للولي الفقيه و مشروعه التوسعي الطائفي، تأبى سائر العرب أن تبدل ولائها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في اي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة اليه. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 3, 2018

وتابع: "استمر النظام الإيراني في محاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه، هذه أمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة، قام بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري، دعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته، اقتحم السفارات داخل أرضه، قتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري".

يستمر النظام الإيراني بمحاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه، هذه أمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة

• قام بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري

• دعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته

• اقتحم السفارات داخل أرضه

• قتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري pic.twitter.com/49nq3csFBO — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 3, 2018

وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "خلق النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجرا في خاصرة العرب، ولاؤه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني، حيث يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة إلى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق وسوريا ومزقت أوطانهم".

خلق النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجرا في خاصرة العرب ولاءه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني، حيث يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة الى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي ابادت العرب في العراق وسوريا ومزقت اوطانهم pic.twitter.com/OIJxO7DUMI — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 3, 2018

واعتبر أن: "مشروع هؤلاء، وبحسب وصفهم أنفسهم، هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني، فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي هدفه تمزيق أمتنا وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟".