وزير التجارة والصناعة المصري يفتتح مؤتمر "إيجيبت أوتوموتيف"

افتتح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري وهشام توفيق وزير قطاع مؤتمر أعمال القمة الخامسة السنوية للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف" بعنوان "السيارات الكهربائية ..مستقبل نظيف".

ويتضمن المؤتمر توضيح لرؤية الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة، فيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، والتي أصبحت قبلة المستثمرين بعد الجهود الحثيثة التي قدمتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الاستثمارت المحلية والأجنبية.

وعقدت القمة السنوية للسيارات 4 دورات سابقة برعاية رئاسة الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وعدد كبير من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الإعلامية.