دعوات في لبنان للحذر من "فخ الدعاية الإسرائيلية"

أكد المجلس الوطني للإعلام في لبنان على ضرورة عدم الوقوع في فخ الترويج للدعاية التي تقوم بها تل أبيب، وخدمة حملات التهويل والتهديد التي تروجها إسرائيل ضد لبنان.

© AFP 2018 / Menahem Kahana بعد بدء العملية الإسرائيلية... إطلاق تحذيرات لـ"حزب الله" والجيش اللبناني

وجاء إعلان المجلس الوطني في لبنان بعد إطلاق إسرائيل عملية "الدرع الشمالي" التي سينفذها الجيش الإسرائيلي بحثا عما قالت إنها أنفاق لـ"حزب الله" اللبناني تمتد من الداخل اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية.

ولفت ​المجلس الوطني للإعلام​ المرئي والمسموع جميع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية وسائر الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الوقوع في فخ الترويج لما وصفها "الدعاية الصهيونية" وخدمة حملات التهويل والتهديد التي يروجها "العدو" ضد ​لبنان​ من خلال تعميم ما يريده العدو عبر نشر الفيديوات المزعومة وبث التهديدات بالعدوان على لبنان، بحسب "النشرة" اللبنانية.

وأشار المجلس اللبناني إلى أن "​الجيش الإسرائيلي​ وزع فيديوهات وشن حملة تهديد وتهويل ضد لبنان تحت شعار البحث عن أنفاق في شمال ​فلسطين المحتلة"​.

واعتبر المجلس في بيان أنه "الأرجح أن رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ ​بنيامين نتنياهو​ يسعى إلى تحويل الأنظار عن ملاحقته بالفساد​ ما يتطلب وعيا وتضامنا لبنانيا وإدراكا إلى أن الخطر الحقيقي على لبنان يتمثل بالعدو الإسرائيلي. وهذه هي مهمة الإعلام ​البناء​".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.