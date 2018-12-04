اليونيفيل: الوضع في جنوب لبنان يحافظ على هدوئه

أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) أن الوضع في منطقة جنوب لبنان "يحافظ على هدوئه"، بالرغم من إطلاق إسرائيل عملية عسكرية لتدمير أنفاق تقول إن "حزب الله" اللبناني حفرها داخل أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم " اليونيفيل " ماليني يانسون، في بيان صحافي مقتضب، إن "اليونيفيل اطلعت على التقارير الإعلامية بشأن العملية الإسرائيلية، وهي تتواصل مع جميع المعنيين لضمان أن يستخدم الأطراف آليات الارتباط والتنسيق التابعة لليونيفيل للحفاظ على الهدوء والاستقرار المستمرين".

وشددت المتحدثة على أن "الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل يحافظ على هدوئه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية عسكرية باسم "درع الشمال" لتدمير أنفاق تقول إن "حزب الله" حفرها عند الحدود مع لبنان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العملية تقتصر على الأراضي الإسرائيلية.