دولة عربية تتعهد للعراقيين الدخول إليها بدون فيزا (صور)

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحة والطاقة والأوضاع في المنطقة، وفقا لما نقله "المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء".

ونقل وزير الخارجية اللبناني تحيات رئيس الجمهورية للسيد عادل عبد المهدي ومباركته له بتشكيل الحكومة، مؤكدا سعي لبنان لتوطيد علاقاتها مع العراق وان تكون المرحلة المقبلة واعدة لتقديم كل ما يخدم مصلحة البلدين.

وتعهد وزير الخارجية اللبناني برفع سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة لبنان خلال الفترة المقبلة.

من جانبه رحب السيد رئيس مجلس الوزراء بالوفد الضيف، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والاستمرار بتفعيل اللقاءات المشتركة وتوحيد المواقف.

وأشار عبد المهدي إلى أن العراق بدأ يستعيد عافيته وموقعه وأن هناك استقرارا أمنيا وملاحقة لخلايا الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بأقصى جهد لتنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات وفرص العمل.