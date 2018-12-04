بالصور... طائرات مسيرة ومضادات للدروع بين مخلفات الإرهابيين في درعا السورية

يستمر مسلسل العثور على أسلحة بين مخلفات الإرهابيين في سوريا، وفي كل مرة يتم التأكد من حجم الدعم الهائل الذي كانت تتلقاه العصابات المسلحة من مختلف الدول التي ساندت تسليح كل من قاتل الدولة السورية.

عثرت الجهات السورية المختصة، اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، على كميات من الأسلحة والذخيرة من مخلفات المجموعات الإرهابية خلال تمشيطها مزارع درعا البلد، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" الرسمية.

وفي مكان ليس ببعيد عن مكان العثور على هذه الأسلحة اليوم، كانت الجهات المختصة قد عثرت في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على كميات من الأسلحة والذخائر والصواريخ الأمريكية والإسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في بلدة اليادودة والمزارع المحيطة بها بريف درعا.

الجدير بالذكر أن معظم عمليات العثور على مستودعات أسلحة الإرهابيين ومخلفاتهم في الكثير من المناطق السورية تتم بمساعدة الأهالي الذين رفضوا مغادرة بيوتهم ومساكنهم كي لا يتركوها تحت عبث الإرهابيين الذين كانوا ينتشرون في بلداتهم.

وعثرت الجهات السورية المختصة، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، على كميات من الأسلحة والذخائر في تلبيسة ومزارع الفرحانية بالريف الشمالي لحمص كما عثرت في 20 من الشهر ذاته على بنادق أمريكية المنشأ ومدافع ورشاشات وبنادق إم 16 أمريكية وصواريخ محمولة من مخلفات التنظيمات الإرهابية بريف حمص الشمالي.