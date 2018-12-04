بعد عام على مقتله... هؤلاء خانوا علي عبد الله صالح

وكشف موقع "اليمن العربي" ما وصفها "معلومات خاصة تكشف أبرز الخيانات التي تعرض لها علي عبد الله صالح، وتسببت بمقتله هو ونائبه عارف الزوكا".
وأكد الموقع اليمني أن "منزل معوضة وعلى الرغم من قربه من منزل صالح إلا أنه لم يتضرر كباقي المساكن"، مضيفة أن معوضة كغيره من القيادات المقربة من صالح وضعت بشكل صوري تحت الإقامة الجبرية، في حين الحراسات المتواجدة على بوابة منزله مكلفة بحمايته من أي عمليات انتقامية متوقعة من المقربين من صالح".
وأشار "اليمن العربي" إلى أن "معوضة كان له دور كبير في إقناع القبائل بالتخلي عن صالح مقابل مبالغ مالية ضخمة قدمتها قطر، في سبيل القضاء على صالح نهائيا وإنهاء حقبته".
كما تحدث الموقع، وفقا للمعلومات الخاصة، عن الخيانة الأخرى، والتي كانت من مسؤول الإعلام في حزب المؤتمر الشعبي العام، طارق الشامي، مؤكدا أنه "كان المهندس الرئيسي لشل عمل المؤسسات الإعلامية التابعة لصالح، ومنها قناة "اليمن اليوم"، وإذاعة "يمن إف إم"، ووكالة "خبر"، فيما تولى مسؤولية بث البيانات عبر موقع "المؤتمر نت".
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