عقب ابن سلمان... السيسي يدعو زعيما خليجيا لزيارة مصر

وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري استهل زيارته للكويت، اليوم الثلاثاء، بلقاء الصباح، حيث "نقل للصباح الدعوة الموجعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بلده الثاني مصر، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي تُوليه مصر للدفع بآليات التشاور والتنسيق مع الكويت الشقيقة بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصة على ضوء الدور الهام الذي تضطلع به الكويت في الدفاع عن قضايا المنطقة في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن".

وأضاف البيان أن اللقاء بين شكري والصباح "تطرق إلى تطورات ومجمل القضايا الإقليمية، حيث تم التأكيد على ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي".

وأكمل البيان "وشدد الثنائي على أن تكون الحلول المطروحة لأزمات المنطقة عربية خالصة وتحدد الشعوب العربية مصيرها بنفسها على نحو يُلبي تطلعاتها في العيش في سلام وأمن ومزيد من الرخاء".

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بدأ زيارة لدولة الكويت اليوم الثلاثاء لترأس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين.

يذكر أن السيسي استقبل منذ أيام، ولي العهد السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.