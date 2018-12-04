المخابرات السودانية تكشف ما فعلته الحكومة بالمتمردين

كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في السودان، عما فعلته الحكومة في المتمردين.

وقال نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفريق جلال الدين الشيخ الطيب، عن قطع الحكومة شوطا كبيرا في إنهاء التمرد، حسب شبكة الشروق السودانية.

جهاز الأمن: الحكومة قطعت شوطاً في إنهاء #التمرد



https://t.co/oJshgO4JD0 — السودان الآن | Sudan Now (@sudannownet) December 4, 2018

وأضاف جلال الدين أن "اللقاء الذي تم بين الحركات المسلحة وحكومة جنوب السودان وما توصلوا إليه من رؤى ستطرح في محادثات السلام الأسبوع القادم".

وتابع أن الأطراف كافة تعي سلبيات الحرب وإفرازاتها وأنها ستعمل على الاستفادة من التجارب السابقة.

وأشار الفريق إلى أن "الجهود الرامية لمعالجة مشكلة الاقتصاد عبر برنامج سينفذ خلال العامين القادمين بالتركيز على التوسع في زراعة القمح".