وزير التجارة والصناعة المصري: هذه الفرص تميز السوق المصري في صناعة السيارات

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري، إن فرص التصنيع في مصر أصبحت كبيرة.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة الخامسة السنوية للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف" بعنوان "السيارات الكهربائية..مستقبل نظيف"، أن رغم التحديات التي واجهت صناعة السيارات بعد ٢٠١١ تم التغلب عليها، وأن هناك أكثر من موقع في الوقت الراهن للتصنيع.

وتابع، أن مصر تمتلك ميزة هامة هي إمكانية التصنيع والتصدير من مصر، كما تمنح الكثير من الفرص لقطاع السيارات كونها فرص استثمارية هامة، وأن التسهيلات تقدم بناء على النقاش مع الشركات التي تسعى للتصنيع في مصر.

ويتضمن المؤتمر توضيح لرؤية الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة، فيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس والتي أصبحت قبلة المستثمرين بعد الجهود الحثيثة التي قدمتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الاستثمارت المحلية والأجنبية.

وعقدت القمة السنوية للسيارات 4 دورات سابقة برعاية رئاسة الوزراء ووزارات التجارة والصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وعدد كبير من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الإعلامية.