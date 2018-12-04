طائرة كويتية تصل إلى صنعاء لنقل الوفد التفاوضي والمبعوث الأممي إلى السويد

وصلت طائرة كويتية، اليوم الثلاثاء، إلى مطار صنعاء، لنقل وفد صنعاء التفاوضين والمبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إلى السويد، للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر ملاحي، في المطار لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة كويتية وصلت لنقل وفد صنعاء التفاوضي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السويد لاستئناف مشاورات السلام اليمنية".

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وكان نائب وزیر الخارجیة الكویتي، خالد الجار الله، قد أعلن أن وفد صنعاء التفاوضي سيغادر اليوم، على متن طائرة كويتية إلى العاصمة السویدیة ستوكهولم لاستئناف مشاورات السلام اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الجار الله قوله، خلال تصریحات للصحفیین على ھامش مشاركته في حفل أقامته السفارة الیابانیة: "إن السفیر الكویتي لدى الیمن فهد المیع، سيكون مع الوفد على متن الطائرة الكویتیة".

وأعرب نائب وزیر الخارجیة الكویتي عن "أطیب أمنیاته بنجاح ھذه الجولة من المفاوضات وأن تسفر عن حل سیاسي للأزمة الیمنیة".