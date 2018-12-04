وزيرة الطاقة الأردنية تؤكد أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية

أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية للمساهمة في استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكات الوطنية، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز أمن التزود بالطاقة في هذه الدول.

YouTube.com برلماني أردني: اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل باطلة ما لم يصادق عليها مجلس الأمة وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الطاقة الأردنية، حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه فقد أكدت زواتي "أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية للمساهمة في استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة على الشبكات الوطنية"، الأمر الذي من شأنه على حد تعبيرها "تعزيز امن التزود بالطاقة في هذه الدول التي انعم الله عليها بمصادر طاقة محلية يجب العمل على استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة".





جاء ذلك خلال كلمة ألقتها زواتي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح فعاليات المنتدى الخامس للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة للبحث بمستجدات قطاع المتجددة واثره على أنماط الحياة.





وقالت زواتي في كلمتها إن بلدها "نجح في استقطاب استثمارات لقطاع الطاقة المتجددة بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات دولار. ويعمل بجد على التوسع بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتنويع التقنيات".





وبهذا الخصوص قالت، إن "وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل على مشروع لتخزين الطاقة قيد مرحلة العطاء بهدف تقليل الواردات وزيادة مساهمة الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي". كما أشارت إلى عمل الوزارة على "مراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة بهدف التركيز على موارد طاقة أكثر استدامة وموثوقية وصديقة للبيئة في آن واحد".





© Fotolia / Andrei Merkulov مع انخفاض مصادر الطاقة... رئيس حكومة الجزائر يدعو لتنويع مصادرها وأشارت الوزيرة زواتي إلى، أن النجاح الذي تحقق للأردن في مجال الطاقة المتجددة رغم الأزمات السياسية التي تعاني منها المنطقة مكنه من جذب أسعار غير مسبوقة في مجال الطاقة الشمسية بلغت 2.4 سنت أمريكي لكل كيلو واط وهي الأدنى حتى الآن.





ومن المقرر عقد "المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" بالتزامن مع فعاليات المنتدى الدولي الخامس للاستثمار بالطاقة المتجددة الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة وغرفة تجارة الأردن ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة نحو 35 دولة وخبراء وأصحاب قرار ومختصين ومستثمرين.





ويناقش المنتدى مواضيع، للطاقة المتجددة والمدن الذكية والسيارات الذكية والذكاء الاصطناعي وسيتم على ضمن جدول أعماله إطلاق ملتقى سيدات الأعمال العربيات للطاقة المتجددة برئاسة عضو مجلس الحكماء بالهيئة العربية للطاقة المتجددة الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي.