"فيفا" يبدأ دراسة زيادة المنتخبات... تصريحات رسمية من قطر عن المونديال

وقال ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لفعاليات كأس العالم 2022، خلال لقاء ببرنامج "رياضة" على تلفزيون قطر، حول الجدل عن إمكانية زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم قطر 2022 إلى 48 منتخبا إن "التخطيط والدراسات في الوقت الحالي تقوم على 32 منتخبا".

© REUTERS / RICARDO ROJAS المونديال في دول المقاطعة... "فيفا" يلمح إلى مفاجأة قطر

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدأ بدراسة جدوى لزيادة المنتخبات، كما أنه لا توجد آلية معينة لدى الاتحاد الدولي حتى الآن لإقامة البطولة بـ48 منتخبا، مؤكدا: "فيفا" لن يفرض علينا شيء بخصوص زيادة المنتخبات.

وكشف مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن "حصار قطر في الخامس من يونيو 2017، لم يؤثر إطلاقا على سير الأعمال".

وأوضح أن هناك خططا بديلة شرعة اللجنة في الاخذ بها وتطبيقها من خلال تنويع المصادر، وموردين من جميع دول العالم، حيث لم تتأثر مشاريع كأس العام بالأسعار والكميات والجودة، وفي بعض الاحيان وجدت اللجنة أسعارا أرخص بجودة أعلى.

وقال إن كل الاستادات وملاعب التدريب ستكون جاهزة عام 2020، مبينا أن استاد البيت في الخور سيكون جاهزا في نهاية الربع الرابع من 2019، كما أن استاد الوكرة قرب على الانتهاء، فيما سيتم الإعلان عن تصميم استاد لوسيل في 15 ديسمبر الحالي، والإعلان عن شعار المونديال في مطلع 2019.

وأوضح الخاطر أن جميع ملاعب مونديال قطر 2022 مكيفة، ما عدا ملعب رأس أبو عبود المتواجد على كورنيش، حيث سيتم تفكيكه بالكامل نظر لموقعه الإستراتيجي، وإمكانية استغلال المنطقة في أعمال سياحية، كما سيتم تفكيك 170 ألف مقعد وتسليمها لبعض الدول بعد المونديال بالتنسيق مع الفيفا والاتحادات الرياضية.

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وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ألمح إلى إقامة كأس العالم 2022 في عدة دول، في حال تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقررة إقامتها في قطر إلى 48 بدلا من 32.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية "ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور بين قطر ودول الجوار، رأينا هذا من خلال عملية تقديم الطلبات لاستضافة مونديال 2026، حق التنظيم تم منحه لثلاث دول (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) والذين أعتقد أيضا أن علاقتهم السياسية والدبلوماسية ليست الأفضل، ولكن كرة القدم تصنع المعجزات، كما نعلم".

وحول زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقبل، قال: "هناك مناقشة مفتوحة وصريحة، إذا كان هذا ممكنا، وملائما، فأنا سعيد للغاية، إذا لم يكن كذلك، سأكون سعيدا في أي حال، ولكنني لن أكون سعيدا إذا لم نقم بالمحاولة".