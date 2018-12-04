محادثات عسكرية مرتقبة بين القاهرة والخرطوم... ماذا حدث

من المرتقب أن تتم محادثات عسكرية بين مصر والسودان، خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع السوداني إلى القاهرة.

ويجري وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، مع نظيره المصري الفريق محمد زكي، مباحثات ثنائية بالقاهرة، حسب شبكة الشروق السودانية.

مباحثات عسكرية مرتقبة بين السودان ومصر بالقاهرة https://t.co/jyGzYdBhIQ — شبكة الشروق (@AshorooqNetwork) December 3, 2018

ووصل وزير الدفاع السوداني إلى القاهرة، للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

وانطلق، يوم أمس الاثنين، المعرض العسكري الدولي "إيديكس — 2018" في القاهرة، والذي يستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.