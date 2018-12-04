تزامنا مع تحذير أمير الكويت من "حرب الكلمات السخيفة"... رسالة من الملك سلمان

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة عاجلة إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بعد حديثه عن حرب الكلمات السخيفة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قام بنقل الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي، خلال استقباله بقصر "بيان" اليوم.

وأوضحت "واس"، أن الرسالة تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الشيخ الصباح، قال خلال كلمة له في التقرير الاقتصادي عن الكويت لعام 2018، أصدرته مجموعة "أكسفورد بزنس" البريطانية، إن هذه الصراعات لها تأثيرات ضارة ومدمرة للغاية على أمن دول الخليج وعلى شعوبها، مؤكدا أن الهدف هو المصالحة واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورأى أمير الكويت، أن مجلس التعاون الخليجي بصيص أمل ونموذج جدير بالمحاكاة من أجل تحقيق التناغم والتعاون البناء على مستوى الأمة العربية الأوسع نطاقا.

وناشد أمير الكويت، الجميع للامتثال لنهج بلاده في تهدئة الأمور، وتفادي "الحرب الكلامية السخيفة" من أجل احتواء الأزمة الخليجية وتجاوزها، لأن ما يجمع دول الخليج أكبر وأقوى بكثير مما يفرقها حسب قوله، ودعا للتركيز على إبقاء مجلس التعاون الخليجي رمزا للافتخار والأمن والرخاء.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، عبداللطيف بن راشد الزياني، قال إن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد المقبل في 9 من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.

وتأتي هذه القمة بعد ترجيحات كبيرة من قبل الكويت بأن سيكون هناك تمثيل قطري خلال القمة، وأن حلول للأزمة الخليجية تلوح في الأفق خلال الفترة المقبلة.