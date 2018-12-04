قادما من الإمارات... لماذا جاء نائب وزير الدفاع الجزائري إلى قطر

وصل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال القائد العسكري الجزائري، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، بحسب صحيفة "الشرق القطرية".

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يستقبل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري pic.twitter.com/wctcCRsV7q — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) December 4, 2018

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة عددا من الاجتماعات واللقاءات لبحث العلاقات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها وزيادة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

وكان قايد صالح في الإمارات، أمس الاثنين، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي. وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الفريق أحمد قايد صالح تحيات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وتمنياته لدولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني لقيام الاتحاد مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الشيخ محمد بن زايد، نائب وزير الدفاع الجزائري تحياته إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتمنياته للجزائر وشعبها الشقيق الخير والنمو والرفعة.