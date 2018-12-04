بعد رد الدوحة على الهجوم السعودي الإماراتي... رسالة من أبو ظبي إلى قطر: لا نفهمه

وجهت الإمارات، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول، رسالة رسمية إلى قطر، عقب قرار الدوحة بالانسحاب من منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك".

فيينا — سبوتنيك. وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي إن بلاده تحترم قرار قطر بالانسحاب من منظمة (أوبك) لكنها لا تفهمه.

© Sputnik . Ramil Sitdikov بعد هجوم الأمير السعودي والوزير الإماراتي... قطر ترد

وتابع المزروعي للصحفيين: "إنه قرار خاص بكل دولة، أن تنضم إلى أوبك أم لا، فهو قرار سيادي. نحن نرحب بكل من ينضم إلينا، ولا يمكننا أن نجبر أحدا على البقاء. نحن نحترم القرار السيادي لقطر، لكننا لا نفهمه، ولا أعتقد ان ذلك سيؤثر على قرار (أوبك) أو مستوى الإنتاج. فإنتاج قطر صغير ولا يعتبر ملحوظا بالنسبة للمنظمة. نشهد تزايدا في عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة، وعلى مدار السنوات الماضية شاهدنا انضمام الدول (إلى أوبك) وإعلان الشراكة. كل هذا يعتبر إيجابيا".

ومضى بقوله: "ما يهمنا أن إعلان الشراكة باق، فقد اكتشفت الدول بعد انضمامها إلينا أننا مع استقرار السوق ومصلحة المستهلكين والمنتحين أيضا، وأعتقد ان ذلك يشجع الدول في الانضمام إلينا".

وجاءت تصريحات وزير الطاقة الإماراتي، عقب رد وزارة الخارجية القطرية على أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بعد انتقاد الأخير للدوحة على انسحابها من منظمة "أوبك".

وفي رده على قرقاش، قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بل تحرر واستقلالية، واقتصاد الدول لا يرتهن بمكالمة هاتفية للتخفيض والزيادة دون أدنى احترام لأعضاء المنظمة".

بل تحرر واستقلالية ،واقتصاد الدول لا يرتهن بمكالمة هاتفية للتخفيض والزيادة دون ادنى احترام لاعضاء المنظمة https://t.co/D79V2IJX1y — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 3, 2018

​

وكان قرقاش اعتبر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية". وأضاف أن "الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت"، متوقعا أن تبدأ قطر هجوما على المنصات الإعلامية على أوبك.

​كما علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، في تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" إن انسحاب قطر من "أوبك" جاء لإرضاء أمريكا، بحسب قوله. وقال الأمير السعودي، الذي كان يشغل منصب رئيس نادي "الهلال" السابق: "السعودية أوضحت مرارا وتكرارا سياستها النفطية، سواء قبل أو بعد قضية خاشقجي، ومفادها أن التوازن لا يرتفع لدرجة تضر المستهلك ولا ينخفض لدرجة تضر المنتج".

البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية، الشق الاقتصادي للانسحاب اقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدأ هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 3, 2018

​

​وأعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، صباح أمس الاثنين، أن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019. وأضاف أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ "أوبك" بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم".