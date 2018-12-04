بلومبرغ: وزير الطاقة السعودي يقول اتفاق خفض إنتاج أوبك غير أكيد

وبحسب "رويترز"، تأتي تصريحات الوزير خالد الفالح بينما تعمل أوبك وحلفاؤها للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع على خفض الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا، حسبما قالته أربعة مصادر لـ
"رويترز". وأضافت المصادر أن المقاومة الروسية لإجراء خفض كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.
وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من "أوبك" جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أوبك بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم"، حسبما نقلت "رويترز."
وبرر الكعبي القرار بقوله إنه "يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)