بلومبرغ: وزير الطاقة السعودي يقول اتفاق خفض إنتاج أوبك غير أكيد

نقلت بلومبرغ عن وزير الطاقة السعودي قوله، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه القول إن كانت "أوبك" وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط نظرا لعدم الاتفاق بعد على بنود اتفاق.

وبحسب "رويترز"، تأتي تصريحات الوزير خالد الفالح بينما تعمل أوبك وحلفاؤها للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع على خفض الإنتاج بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا، حسبما قالته أربعة مصادر لـ

"رويترز". وأضافت المصادر أن المقاومة الروسية لإجراء خفض كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.

JOE KLAMAR "أوبك" تصدر بيانا حول انسحاب قطر من المنظمة

وأبلغ الفالح بلومبرغ، أنه يرى سوقا متخمة بالمعروض لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء أوبك والمنتجين المتحالفين معهم، من أجل المضي قدما في إجراء خفض.

وكان وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، قد أعلن أمس الاثنين، أن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019.

وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي أن قرار الانسحاب من "أوبك" جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ أوبك بقرار الانسحاب من عضويتها اليوم"، حسبما نقلت "رويترز."

وبرر الكعبي القرار بقوله إنه "يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا".