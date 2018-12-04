ضابط مصري لـ"سبوتنيك": أنتجنا قطعا بحرية مصرية بالكامل

وأضاف عبد الفتاح في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش معرض "إيدكس" الذي تنظمه مصر: "نقوم بالصيانة الكاملة للأسطول البحري المصري، كما قمنا بإنتاج قطع بحرية بالكامل".
وأكمل "الخطوة التالية هي إنتاج مركب مرور ساحلي بالتعاون مع شركة سيلنجر الفرنسية وإنتاج القوارب المطاطية ار.أي.بي، وتم تدريب الطواقم في فرنسا وسوف يتم الإنتاج خلال أربعة إلى ستة أشهر، على أن يتم طرحها في السوق المحلي والتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط".
وضمن معروضات الجناح المصري "إيدكس 2018"، يتم عرض لنش لجمع النفايات البحرية.
ويتميز اللنش المنتج بأيدي مصرية بأن سرعته تصل ألى 10 عقدة ووزنه 1.7 طن، ومصنوع من الألياف الزجاجية.
ويمتلك اللنش محرك دفع خارجي وسعة خزان الوقود 25 لترا، ويعد أحد المنتجات المصرية المنتجة بشكل كامل في مصر.
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