ضابط مصري لـ"سبوتنيك": أنتجنا قطعا بحرية مصرية بالكامل

قال العميد أيمن عبد الفتاح حسن، القائد في ترسانة القوات البحرية المصرية، إنه تم إنتاج العديد من القطع البحرية المصرية بنسب تصنيع وتطوير 100 في المئة.

وأضاف عبد الفتاح في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش معرض "إيدكس" الذي تنظمه مصر: "نقوم بالصيانة الكاملة للأسطول البحري المصري، كما قمنا بإنتاج قطع بحرية بالكامل".

وأضاف "هناك مشروع ثالث بالتعاون مع شركة أمريكية هو عبارة عن مركب 28 متر سويفت، وتم إنتاج قطعتين بالكامل منها في مصر ".

وأكمل "الخطوة التالية هي إنتاج مركب مرور ساحلي بالتعاون مع شركة سيلنجر الفرنسية وإنتاج القوارب المطاطية ار.أي.بي، وتم تدريب الطواقم في فرنسا وسوف يتم الإنتاج خلال أربعة إلى ستة أشهر، على أن يتم طرحها في السوق المحلي والتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط".

وضمن معروضات الجناح المصري "إيدكس 2018"، يتم عرض لنش لجمع النفايات البحرية.

ويتميز اللنش المنتج بأيدي مصرية بأن سرعته تصل ألى 10 عقدة ووزنه 1.7 طن، ومصنوع من الألياف الزجاجية.

ويمتلك اللنش محرك دفع خارجي وسعة خزان الوقود 25 لترا، ويعد أحد المنتجات المصرية المنتجة بشكل كامل في مصر.