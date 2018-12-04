الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية

بعد إطلاق إسرائيل عملية "درع الشمال" في المنطقة الشمالية، اليوم الثلاثاء، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.

© AP Photo / Syrian Central Military Media الجيش الإسرائيلي يعلن عن تفاصيل نفق "حزب الله" الجديد

رد الجيش اللبناني ببيان جاء فيه "على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي فجر اليوم إطلاق عملية "درع الشمال" المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة".

وأضاف البيان أن "وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب".

كما أشار البيان إلى أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عملية عسكرية سميت بـ "درع الشمال" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.