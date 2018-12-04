الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية

#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/AiC4P1txL8 pic.twitter.com/LrvAH4iv6h— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 4, 2018
وأضاف البيان أن "وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تقوم بتنفيذ مهماتها المعتادة على طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في منطقة الجنوب".
كما أشار البيان إلى أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عملية عسكرية سميت بـ "درع الشمال" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.
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