ناج مصري يروي مأساة قوارب الموت

قال ناج مصري، اليوم الثلاثاء، إن 15 مهاجرا لقوا حتفهم في قارب قبالة الساحل الليبي بعدما قضوا 12 يوما في البحر دون طعام وماء.

وقال سكان محليون إن مالك بيت على الشاطئ عثر على المهاجرين الذين جرفتهم المياه إلى الساحل بالقرب من مدينة مصراتة واتصل بالسلطات التي نقلتهم إلى جمعية الهلال الأحمر والمستشفيات، وفقا لـ"رويترز".

وقال الناجي المصري "كنا 25 مهاجرا في القارب… أبحرنا من بلدة صبراتة (في غرب ليبيا) وبقينا في البحر 12 يوما دون طعام وماء".

© AP Photo / Olmo Calvo خفر السواحل الليبي: مخاوف من غرق نحو 100 مهاجر قرب سواحل طرابلس

وأضاف "مات 15 شخصا".

وقال السكان إن عشرة من المهاجرين بدوا في حالة صحية شديدة السوء. ولم ترد تفاصيل أو تعليقات من السلطات حتى الآن.

والساحل الغربي في ليبيا نقطة انطلاق لمهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء يفرون من الحروب والفقر سعيا وراء حياة جديدة في أوروبا.

لكن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا تراجع كثيرا منذ العام الماضي في ظل حملة على شبكات التهريب داخل ليبيا فيما كثف الاتحاد الأوروبي جهود دعم دوريات خفر السواحل الليبي.