بالفيديو... مشاجرة بالأسلحة النارية داخل جامعة البترا الأردنية ووقوع إصابات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو لمشاجرة اندلعت داخل جامعة البترا في العاصمة الأردنية عمان، استخدمت خلالها أسلحة نارية.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مجهولين اقتحموا إحدى بوابات الجامعة واعتدوا على عدد من الطلبة، بحسب موقع "إرم نيوز".



وتداول الناشطون ومواقع محلية، مقاطع فيديو للمشاجرة ، يظهر أحدها طالبة تصرخ بينما يفر مشاركون في المشاجرة من المكان.

اطلاق رصاصات في جامعة البترا واصابتين 💔. pic.twitter.com/s6ZGLTPDxc — فحمة (@ahmad_fahmawi2) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

فيما أظهر مقطع فيديو آخر وصول تعزيزات أمنية إلى محيط جامعة البترا لاحتواء المشاجرة.

