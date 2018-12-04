بالفيديو... مشاجرة بالأسلحة النارية داخل جامعة البترا الأردنية ووقوع إصابات

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مجهولين اقتحموا إحدى بوابات الجامعة واعتدوا على عدد من الطلبة، بحسب موقع "إرم نيوز".
#عاجل: مشاجرة واسعة في #جامعة_البترا وأنباء عن إطلاق عيارات نارية #الغد #الأردن #عمان pic.twitter.com/gGfER8Rtd3— جريدة الغد (@AlghadNews) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
اطلاق رصاصات في جامعة البترا واصابتين 💔. pic.twitter.com/s6ZGLTPDxc— فحمة (@ahmad_fahmawi2) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
مجهولون يقتحمون جامعة البترا.. وضبط شخص بحوزته «بمباكشن»https://t.co/mBYTaUAYe3#أخبار_حياة pic.twitter.com/NeCPhOAZJo— #HayatFm حياة اف ام (@Hayat_Fm) ٤ ديسمبر ٢٠١٨
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