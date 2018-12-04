فشل التصويت على الوزارات الشاغرة بحضور رئيس الوزراء العراقي

غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مقر البرلمان في بغداد، برفقة بعض مرشحي الوزارات الشاغرة، بعد فشل انعقاد جلسة التصويت على مرشحي الوزارات.

بغداد — سبوتنيك. وقال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء إن "رئيس الوزراء يغادر برفقة مرشحي الوزارات الشاغرة مبنى البرلمان".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubye الرئاسات الثلاث في العراق تصدر بيانا جديدا بشأن الوزارات الشاغرة

وأوضح المصدر أن جلسة البرلمان شهدت فوضى بسبب اختلاف على اكتمال النصاب القانوني للجلسة من عدمه".

وفي وقت سابق كتب الصدر في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر"، " على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل وكل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصرا، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها"، مؤكدا أن "جيش العراق، وشرطته، وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا".

يشار إلى أن الرئاسات الثلاث في العراق، رئاسة الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، دعت إلى الإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية بملء الوزارات الشاغرة.