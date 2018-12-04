بعد بكاء طفلة بعمق... "هدية غير متوقعة" من محمد بن راشد (فيديو)

لم يتحمل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دموع طفلة، فقرر أن يعوضها بلفتة إنسانية منه.

فاجأ محمد بن راشد الطفلة سلامة القحطاني، التي بكت بعمق لعدم تلقيها مكالمته التي هنأ فيها المواطنين باليوم الوطني للإمارات الـ 47، باستقبال خاص منه.

​وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد هنأ مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدهم الوطني الـ 47، بطريقة غير تقليدية.

وفاجأ آل مكتوم الإماراتيين، بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم باليوم الوطني.

ولاقت المكالمة الهاتفية التي هنأ فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المواطنين في الإمارات باليوم الوطني 47 تفاعلا كبيرا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واصفين إياه بأنه قائد السعادة.