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19:29 04 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني

    باسيل: سنبحث مع الجانب العراقي اتفاقيات حول الإعفاء الجمركي

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    العالم العربي
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    أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى بغداد، أنه سيبحث اتفاقيات جديدة مع العراق على مستوى الإعفاء الجمركي والتبادل التجاري، كما أشار إلى أنه يفكر بإحياء خط النفط بين بغداد وبيروت.

    بغداد — سبوتنيك. وقال باسيل، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره العراقي محمد على الحكيم، اليوم الثلاثاء، "سنبحث مع الجانب العراقي اتفاقيات جديدة على مستوى الإعفاء الجمركي والتبادل التجاري".

    الخطوط الجوية العراقية
    © AP Photo / Karim Kadim
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    وأضاف: "نفكر بإعادة ربط البلدين وإحياء خط النفط من العراق إلى بيروت، وأيضا نفكر بربط البلدين كهربائيا وبسكك الحديد وغيرها".

    وبخصوص ملف اللاجئين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلدهم،  قال باسيل: "اتفقنا مع وزير الخارجية العراقي على العمل مع السوريين لفتح الطريق البري من لبنان إلى سوريا والعراق".

    وفي وقت سابق من اليوم التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع الوزير جبران باسيل، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحة والطاقة والأوضاع في المنطقة".

    من جانبه تعهد وزير الخارجية اللبنانية برفع سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة لبنان خلال الفترة المقبلة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل, لبنان, العراق
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