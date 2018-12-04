حكومة إسرائيل تشكر قطر ومصر

تقدم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون درمر، اليوم الثلاثاء، بالشكر إلى دولتي قطر ومصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلام نيقولاي ملادينوف على الجهود التي يبذلونها لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وكتب السفير الإسرائيلي في تغريدة له عبر "تويتر" أن الحكومة الإسرائيلية تشكر قطر مصر وملادينوف لجهودهم لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال إن "الحكومة الإسرائيلية تأمل بالتوصل إلى اتفاق طويل المدى، يحافظ على أمن إسرائيل من جهة، وإلى تنمية غزة من جهة أخرى".

The Government of Israel thanks the UN’s Mladenov, Egypt and Qatar for their efforts to improve the situation in Gaza and hopes that a long term agreement can be reached that will both maintain Israel’s security and enable Gaza’s development. — Amb. Ron Dermer (@AmbDermer) December 4, 2018

جاءت التغريدة على خلفية تمرير 15 مليون دولار إضافية إلى "حماس" في القطاع قدمتها قطر لدفع رواتب الموظفين في غزة وسيذهب جزء منها إلى عائلات المصابين والقتلى في مسيرة العودة.

وأثارت الدفعة الأولى التي قدمتها قطر وقامت بتمريرها بحقائب سفر نقلها السفير محمد العمادي جدلا في إسرائيل، بعد أن أعقبها تصعيد أمني خطير بعد إطلاق "حماس" نحو 500 صاروخ على إسرائيل قبل نحو ثلاثة أسابيع، بحسب موقع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وقالت مصادر إسرائيلية إن "صور إدخال الحقائب المحملة بالأموال القطرية، عن طريق معبر إيرز/ بيت حانون المرة السابقة، أثار موجة من الانتقادات للحكومة الإسرائيلية".