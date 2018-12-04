محمد بن سلمان العربي الوحيد المنافس على هذا اللقب

أصبح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسميا هو المنافس العربي الوحيد على لقب سنوي.

واختارت مجلة "تايم" الأمريكية، بن سلمان، لينافس على لقب "شخصية العام" في عام 2018، أمام العديد من زعماء ومشاهير العالم.

ومن المنتظر أن تعلن المجلة النتائج وشخصية العام خلال شهر ديسمبر الجاري، كما هو التقليد المعروف لدى المجلة منذ عام 1927.

يذكر أن قراء مجلة "تايم" توجوا التحرش الجنسي بلقب "شخصية عام 2017"، بعد فضائح المنتج الفني الأمريكي هارفي واينستين في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود.

واختارت مجلة "تايم" لقب "كاسرات الصمت"، لمن تحدثن عن تعرضهن لتحرش جنسي، نسبة إلى أنهن امتلكن الشجاعة للحديث عما تعرضن له من انتهاكات جنسية.

ويرتبط عنوان "كاسرات الصمت" مع هاشتاغ #MeToo، الذي راج على مواقع التواصل الاجتماعي، من بعد فضائح هارفي واينستين، ويحث كل من تعرضت لتحرش جنسي للحديث عن قضيتها أمام العالم، من أجل مساعدتها.

ويصوت قراء المجلة الأمريكية "تايم" على اختيار أفضل الشخصيات التي كان لها تأثير واسعا على المستوى العالمي خلال العام.

وتختلف قائمة شخصيات العام لقراء مجلة "تايم" عن الشخصية التي تختارها المجلة لتكون "شخصية العام".

وفي عام 2016، على سبيل المثال، تصدر رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي قائمة قراء المجلة على الإنترنت، لكنها اختارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية العام.

وفي عام 2015 فازت المستشارة الألمانية بالقب النهائي لشخصية العام رغم أنها لم تتصدر قائمة قراء المجلة.