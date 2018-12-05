اليمن... وصول وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى ستوكهولم

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" وصول وفد صنعاء التفاوضي، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية.

القاهرة — سبوتنيك. وكان الوفد غادر صنعاء، مساء الثلاثاء، على متن طائرة كويتية برفقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وسفير دولة الكويت لدى اليمن فهد الميع.

ومن المقرر أن يصل وفد الحكومة اليمنية ، اليوم الأربعاء، إلى ستوكهولم للمشاركة في المشاورات، التي من المتوقع أن تستأنف الخميس.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية السويد، مارغوت والستروم، وصول وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى السويد برفقة مبعوثي الأمم المتحدة والسويد والكويت لاستئناف مشاورات السلام اليمنية.

وتوقعت والسترو، في تغريدة على "تويتر"، وصول وفد الحكومة اليمنية قريبا إلى السويد لإجراء المشاورات.

وعبرت عن أملها أن تتم المشاورات قريباً، كخطوة عاجلة نحو إنهاء الصراع في اليمن.

The Houthi delegation has arrived to Sweden together with Special Envoys from UN, Sweden and Kuwait for planned consultations on Yemen. Expect Yemeni Government delegation shortly. Hopefully consultations will take place soon, as an urgent step towards ending the conflict. — Margot Wallström (@margotwallstrom) ٤ ديسمبر ٢٠١٨

والجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمدعومة من التحالف، كانت قد أعلنت الشهر الماضي، موافقتها على المشاركة في جولة المشاورات المرتقبة بالسويد، وعبرت عن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.