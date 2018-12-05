"حزب الله" ينشر فيديو يرصد تحركات الجيش الإسرائيلي خلال عملية "درع الشمال"

نشر الإعلام الحربي المركزي التابع لـ"حزب الله" اللبناني مقاطع فيديو وصورا خاصة لجنود من الجيش الإسرائيلي خلال عملية "درع الشمال" التي أطلقتها إسرائيل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء.

ونشر موقع الإعلام الحربي المركزي ما رصدته كاميرات الحزب وهو عددا كبيرا من الآليات والجرافات والدبابات العسكرية الإسرائيلية أثناء قيامها بعملية "درع الشمال"، والتي أطلقتها بهدف البحث عن أنفاق تابعة للحزب في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وذكر الجنرال عوفير غندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية المواجهة لحزب الله اللبناني، اكتشفت نفقا للحزب بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.





بالفيديو: النفق الهجومي الذي حفره تنظيم حزب الله الإرهابي من كفركلا إلى أراضينا والذي كشف عنه جيش الدفاع الإسرائيلي في إطار عملية #درع_الشمال pic.twitter.com/W0dTADvNF0 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 4, 2018

​وأوضح المتحدث باسم نتنياهو أن النفق طوله 200 متر (يمتد 40 مترا داخل الأراضي الإسرائيلية)، وعمقه 25 مترا، ويتم تحييده وهدمه.

وقال غندلمان في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر": "نكتشف الأنفاق الهجومية التي حفرها تنظيم حزب الله الإرهابي على حدودنا الشمالية، مثلما اكتشفنا الأنفاق الهجومية التي حفرتها حركة حماس الإرهابية على حدودنا مع قطاع غزة. نتابع ونراقب منذ سنوات أعمال حفر الأنفاق الهجومية، التي يقوم بها تنظيم حزب الله الإرهابي".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عملية عسكرية سميت بـ "الدرع الشمالي" من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.